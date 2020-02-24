Израиль ответил на ракетную атаку из Палестины нападением на Сирию: фото и видео
Армия Израиля в ответ на ракетную атаку с территории Палестины нанесла удар по сектору Газа и столице Сирии Дамаску. Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в ночь с 23 на 24 февраля.
Армия обороны Израиля в твиттере сообщила, что ракетные удары нанесены по целям террористической группировки "Исламский джихад".
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Ячейки "Исламского джихада", которые атаковали израильтяне, расположенные у Дамаска – столицы Сирии, а также в палестинском секторе Газа.
Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что от удара со стороны Израиля пострадали окрестности сирийской столицы Дамаска. Однако, мол, сирийские военные сбили большинство ракет в воздухе.
В The Jerusalem Post объяснили, что Израиль атаковал Дамаск там, где ведется разработка и испытания вооружения, а также расположен тренировочный лагерь боевиков.
В соцсетях очевидцы публикуют фото, где якобы зафиксированы последствия ударов израильских ракет по Сирии:
Также в сети публикуют видео из Дамаска с комментариями, схожими с "это настоящая война":
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