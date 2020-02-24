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      Оккупанты на Донбассе "отпраздновали" 23 февраля атакой на позиции ВСУ и на свои же позиции

      - Читати новину українською
      Ситуация на Донбассе обострилась / forpost.media

      Оккупанты традиционно активизируются к определенным датам. 23 февраля в России отмечают "день защитника отечества", поэтому и враг на Донбассе "отметил" его нападением на украинских защитников. Причем перед этим обстреляли свои же позиции, чтобы обвинить ВСУ в провокациях.

      Примерно в полночь с 23 на 24 февраля обострилась ситуация на линии соприкосновения на Луганском направлении. Об этом рассказала пресс-служба Объединенных сил на своей странице в фейсбуке. 

      Читайте также: Украинские военные уничтожили российского диверсанта: видео с фронта

      Оккупанты напали на позиции ВСУ 23 февраля: что об этом известно

      • Позиции ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра.
      • Враг выпустил 20 снарядов возле Кондрашовки Новой.
      • Перед обстрелом позиций ВСУ оккупанты нанесли огневые удары по своим же позициям вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.
      • Сделали они это с целью дискредитации подразделений Объединенных сил. 

      Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск,
      – подчеркнули в штабе ООС. 

      В штабе ООС заметили, что противник традиционно активизируется накануне или во время определенных дат, поэтому украинские защитники были готовы к тому, как враг "праздновать" 23 февраля.

      Важно! Оккупанты на Донбассе заметно активизировались в конце февраля 2020: усиливают обстрелы и пытаются захватить украинские наблюдательные пункты.

      Масштабный бой состоялся 18 февраля у Золотого. В ночь на 22 февраля зафиксировали новую попытку оккупантов атаковать опорный пункт украинцев. В обоих случаях ВСУ отбили наступления.

      оккупированные
      Карта оккупированных территорий и линии разграничения / Инфографика 24 канала

      Тем временем Трамп ждет примирения между Украиной и Россией

      "Слуга народа" инициировала дискуссию относительно языкового закона: что об этом известно
      23 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Новости Луганска Война на Донбассе Украина – Россия Новости Украины
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