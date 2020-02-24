Оккупанты на Донбассе "отпраздновали" 23 февраля атакой на позиции ВСУ и на свои же позиции

Оккупанты традиционно активизируются к определенным датам. 23 февраля в России отмечают "день защитника отечества", поэтому и враг на Донбассе "отметил" его нападением на украинских защитников. Причем перед этим обстреляли свои же позиции, чтобы обвинить ВСУ в провокациях.

Примерно в полночь с 23 на 24 февраля обострилась ситуация на линии соприкосновения на Луганском направлении. Об этом рассказала пресс-служба Объединенных сил на своей странице в фейсбуке.

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Оккупанты напали на позиции ВСУ 23 февраля: что об этом известно

Позиции ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра.

Враг выпустил 20 снарядов возле Кондрашовки Новой.

Перед обстрелом позиций ВСУ оккупанты нанесли огневые удары по своим же позициям вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

Сделали они это с целью дискредитации подразделений Объединенных сил.

Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск,

– подчеркнули в штабе ООС.

В штабе ООС заметили, что противник традиционно активизируется накануне или во время определенных дат, поэтому украинские защитники были готовы к тому, как враг "праздновать" 23 февраля.

Важно! Оккупанты на Донбассе заметно активизировались в конце февраля 2020: усиливают обстрелы и пытаются захватить украинские наблюдательные пункты.



Масштабный бой состоялся 18 февраля у Золотого . В ночь на 22 февраля зафиксировали новую попытку оккупантов атаковать опорный пункт украинцев. В обоих случаях ВСУ отбили наступления.



Карта оккупированных территорий и линии разграничения / Инфографика 24 канала