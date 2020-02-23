Трамп ждет примирения Украины и России

Дональд Трамп хочет примирения Украины и России. Президент Соединенных Штатов считает, что такое развитие событий "было бы прекрасным для всего мира".

Американский лидер получил вопрос о украинско-российских отношениях во время беседы с журналистами, сообщает ABC News.

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"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", – сказал он.

Отметим, Трамп заявлял, что видит прогресс в отношениях Украины и России. Американский президент подчеркивал, что это заслуга президента Украины Владимира Зеленского.

В результате российской агрессии в Украине с 2014 года погибли более 10 тысяч украинцев, более чем 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Россия продолжает отрицать аннексию Крыма и создавать на Донбассе армию из кадровых российских военных и граждан России.

У Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина было уже несколько телефонных разговоров, последний из которых состоялся 14 февраля. Они встретились лично в рамках встречи в нормандском формате 9 декабря 2019 года, следующий саммит предварительно запланирован на апрель. Между Украиной и Россией состоялись два обмена пленными – 7 сентября и 29 декабря 2019 года.