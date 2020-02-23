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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Трамп чекає примирення між Україною та Росією

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      Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії / Getty images

      Дональд Трамп хоче примирення України та Росії. Президент Сполучених Штатів вважає, що такий розвиток подій "був би чудовим для всього світу".

      Американський лідер отримав питання про українсько-російські відносини під час бесіди з журналістами, повідомляє ABC News.

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      "Я б хотів, щоб вони дійшли згоди. Якби вони ... порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу", – відповів він.

      Зазначимо, Трамп заявляв, що бачить прогрес у відносинах України та Росії. Американський президент наголошував, що це є заслугою президента України Володимира Зеленського.

      В результаті російської агресії в Україні від 2014 року загинули понад 10 тисяч українців, більш ніж 20 тисяч отримали поранення, 1,8 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами. Росія продовжує заперечувати анексію Криму та створювати на Донбасі  армію із кадровими російськими військовими та громадян Росії. 

      Президент України Володимир Зеленський та російський лідер Володимир Путін мали вже кілька телефонних розмов, остання з яких відбулась 14 лютого. вони зустрілися особисто у межах зустрічі в нормандському форматі 9 грудня 2019 року, наступний саміт попередньо запланований на квітень. Між Україною та Росією відбулися два обміни полоненими – 7 вересня та 29 грудня 2019 року 

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      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Анексія Криму Війна на Донбасі Україна – Росія Дональд Трамп Новини США Новини України Новини політики
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