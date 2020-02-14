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      Зеленський і Путін провели телефонну розмову: про що говорили

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      Президент України Володимир Зеленський та Президент РФ Володимир Путін / 1news.com.ua

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним 14 лютого. Вони говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час саміту у нормандському форматі, що відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі.

      Також президенти обговорили підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки", повідомили в Офісі Президента

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      Не оминули увагою і тему звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Росії. Насамкінець президенти погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську, аби реалізувати досягнуті домовленості.

      Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. 


      Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

      Довідка: наступна зустріч "нормандської четвірки" запланована на квітень. 

      До слова, першу телефонну розмову лідери країн провели 11 липня. Відтоді вони говорили ще щонайменше 4 рази. Тоді політики також обговорювали зустріч у "нормандському форматі", обмін полоненими і звільнення українських моряків.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Нормандський формат Україна – Росія Володимир Путін Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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