Зеленський і Путін провели телефонну розмову: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним 14 лютого. Вони говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час саміту у нормандському форматі, що відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі.

Також президенти обговорили підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки", повідомили в Офісі Президента.

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Не оминули увагою і тему звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Росії. Насамкінець президенти погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську, аби реалізувати досягнуті домовленості.

Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Довідка: наступна зустріч "нормандської четвірки" запланована на квітень.

До слова, першу телефонну розмову лідери країн провели 11 липня. Відтоді вони говорили ще щонайменше 4 рази. Тоді політики також обговорювали зустріч у "нормандському форматі", обмін полоненими і звільнення українських моряків.