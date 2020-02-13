Єрмак постійно на зв’язку з кремлівським "куратором по Україні" Козаком, – ЗМІ

Новопризначений голова Офісу Президента Андрій Єрмак постійно перебуває на зв’язку із російським "куратором по Україні" Дмитром Козаком в обхід офіційних міжнародних каналів зв’язку. Раніше у РФ цю посаду займав Владислав Сурков.

Володимир Зеленський і Володимир Путін узгоджували нові обличчя у переговорному процесі країн особисто під час телефонної розмови, повідомляють джерела "Української правди".

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Зеленський у розмові попросив Путіна назвати свого представника, а натомість Україна мала назвати свого.

Путін сказав, що це буде Козак, а Зеленський вказав на Єрмака,

– розповіли джерела.

Згодом у Росії Владислава Суркова замінив Дмитро Козак.

Хто такий Дмитро Козак? Заступник керівника адміністрації президента Росії Козак колись займався вирішенням Придністровського конфлікту. У 2003 році він розробив так званий "меморандум Козака", який передбачав:



– федералізацію Молдови;

– особливий статус для Придністров'я та Гагаузії;

– відмову Кишинева від власних збройних сил.



Молдові коштувало титанічних зусиль відмовитись від меморандуму, Козака і "миротворців" з РФ. Більше про Козака – читайте у матеріалі 24 каналу.

Сурков залишився невдоволеним під час нормандського формату

Дипломати МЗС розповіли, що зустрічі радників Єрмак "або щось Суркову пообіцяв, чого не зміг виконати, або не зміг пояснити, що він цього обіцяти не може".

Лідери країн приїхали підписувати погоджену заяву, а вона виявилась не зовсім погодженою. Так не прийнято, щоб радники передомовлялись, поки лідери чекають,

– стверджують анонімні джерела.

Як відреагували на призначення Козака

За словами дипломатів МЗС, Сурков був радикальний, і тому з ним було легше.

"Ти знав, чого від нього чекати. Козак – це щось інше. Він такий поміркований, слухає, типу українець. Але насправді не менш небезпечний за Суркова", – запевняють дипломати.

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Окрім того, те, що Єрмак безконтрольно з Козаком постійно на телефонному зв'язку – це може бути проблемою.

Бо ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає,

– кажуть джерела.

Дипломатів насторожує те, що контакти Єрмака з Козаком і росіянами жодним чином не координуються з міністерством, однак сам Єрмак у цьому проблеми не бачить і запевняє про координацію дій з МЗС.

Андрій Єрмак став головою Офісу Президента – що про нього відомо.