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      Ермак постоянно на связи с кремлевским "куратором по Украине" Козаком, – СМИ

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      Ермак постоянно на связи с Козаком / Коллаж 24 канала

      Новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак постоянно находится на связи с российским "куратором по Украине" Дмитрием Козаком в обход официальных международных каналов связи. Ранее в РФ эту должность занимал Владислав Сурков.

      Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали новые лица в переговорном процессе стран лично во время телефонного разговора, сообщают источники "Украинской правды".

      К теме: Обещания Ермака: чего ожидать от нового руководителя ОП

      Зеленский в разговоре попросил Путина назвать своего представителя, а взамен Украина должна была назвать своего.

      Путин сказал, что это будет Козак, а Зеленский указал на Ермака,
      – рассказали источники.

      Впоследствии в России Владислава Суркова заменил Дмитрий Козак.

      Кто такой Дмитрий Козак? Заместитель руководителя администрации президента России Козак когда-то занимался решением Приднестровского конфликта. В 2003 году он разработал так называемый "меморандум Козака", который предусматривал:

      – федерализацию Молдовы;
      – особый статус для Приднестровья и Гагаузии;
      – отказ Кишинева от собственных вооруженных сил.

      Молдове стоило титанических усилий отказаться от меморандума Козака и "миротворцев" из РФ. Больше о Козаке – читайте в материале 24 канала.

      Сурков остался недоволен во время нормандского формата

      Дипломаты МИД рассказали, что во время встречи советников Ермак "либочто-то Суркову пообещал, чего не смог выполнить, либо не смог объяснить, что он этого обещать не может".

      Лидеры стран приехали подписывать согласованное заявление, а оно оказалось не совсем согласованным. Так не принято, чтобы советники передоговаривались, пока лидеры ждут,
      – утверждают анонимные источники.

      Как отреагировали на назначение Козака

      По словам дипломатов МИД, Сурков был радикальным, и поэтому с ним было легче.

      "Ты знал, чего от него ждать. Козак – это нечто другое. Он такой умеренный, слушает, типа украинец. Но на самом деле не менее опасен, чем Сурков", – уверяют дипломаты.

      Обратите внимание: Ермак на посту главы Офиса Президента: реакция России

      Кроме того, то, что Ермак бесконтрольно с Козаком постоянно на телефонной связи – это может быть проблемой.

      Потому что никто, кроме президента, не знает, о чем они говорят. Если, конечно, президент знает,
      – говорят источники.

      Дипломатов настораживает то, что контакты Ермака с Козаком и россиянами никоим образом не координируются с министерством, однако сам Ермак в этом проблемы не видит и уверяет о координации действий с МИД.

      Андрей Ермак стал главой Офиса Президента – что о нем известно.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости политики Нормандский формат Владимир Путин Владимир Зеленский Аннексия Крыма Дмитрий Козак Андрей Ермак
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