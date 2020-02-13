Ермак постоянно на связи с кремлевским "куратором по Украине" Козаком, – СМИ

Новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак постоянно находится на связи с российским "куратором по Украине" Дмитрием Козаком в обход официальных международных каналов связи. Ранее в РФ эту должность занимал Владислав Сурков.

Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали новые лица в переговорном процессе стран лично во время телефонного разговора, сообщают источники "Украинской правды".

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Зеленский в разговоре попросил Путина назвать своего представителя, а взамен Украина должна была назвать своего.

Путин сказал, что это будет Козак, а Зеленский указал на Ермака,

– рассказали источники.

Впоследствии в России Владислава Суркова заменил Дмитрий Козак.

Кто такой Дмитрий Козак? Заместитель руководителя администрации президента России Козак когда-то занимался решением Приднестровского конфликта. В 2003 году он разработал так называемый "меморандум Козака", который предусматривал:



– федерализацию Молдовы;

– особый статус для Приднестровья и Гагаузии;

– отказ Кишинева от собственных вооруженных сил.



Молдове стоило титанических усилий отказаться от меморандума Козака и "миротворцев" из РФ. Больше о Козаке – читайте в материале 24 канала.

Сурков остался недоволен во время нормандского формата

Дипломаты МИД рассказали, что во время встречи советников Ермак "либочто-то Суркову пообещал, чего не смог выполнить, либо не смог объяснить, что он этого обещать не может".

Лидеры стран приехали подписывать согласованное заявление, а оно оказалось не совсем согласованным. Так не принято, чтобы советники передоговаривались, пока лидеры ждут,

– утверждают анонимные источники.

Как отреагировали на назначение Козака

По словам дипломатов МИД, Сурков был радикальным, и поэтому с ним было легче.

"Ты знал, чего от него ждать. Козак – это нечто другое. Он такой умеренный, слушает, типа украинец. Но на самом деле не менее опасен, чем Сурков", – уверяют дипломаты.

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Кроме того, то, что Ермак бесконтрольно с Козаком постоянно на телефонной связи – это может быть проблемой.

Потому что никто, кроме президента, не знает, о чем они говорят. Если, конечно, президент знает,

– говорят источники.

Дипломатов настораживает то, что контакты Ермака с Козаком и россиянами никоим образом не координируются с министерством, однако сам Ермак в этом проблемы не видит и уверяет о координации действий с МИД.

Андрей Ермак стал главой Офиса Президента – что о нем известно.