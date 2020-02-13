Обещания Ермака: чего ждать от нового руководителя ОП

В народе говорят "новая метла – метет по-новому". Каждый новый руководитель заводит на Банковой свои порядки. Мы не можем заглянуть в будущее и с увереностью сказать, что в Офис Президента принесет его новий глава Андрей Ермак. Но мы можем внимательно послушать его первые обещания, и сделать выводы.

Відновлення комунікації Офісу Президента зі ЗМІ

Одразу після призначення новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак дав першу пресконференцію. Символічно, що однією з перших порушених тем була комунікація Банкової, яка регулярно шкутильгає. Справжній дипломат, адже треба вміти так тонко констатувати провал комунікацій команди його попередника.

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Банкова ледве встигала гасити конфлікти своїх медійників протягом першого року президенства Зеленського.

► То прессекретар президента Юлія Мендель так відбивалась від журналістів, що аж напала.

Відео: Юлія Мендель відштовхує журналіста

► То Андрій Богдан і його оточення відверто глузували з журналістів, розсилаючи фейкові заяви про відставку, і кричали, що журналісти їм не потрібні.

► Зрештою – нескінченні витоки інформації з Банкової.

Усі ці скандали часто не вартували і виїденого яйця, але вони постійно відбувалися. Тож, напевно, щось не так робили медійники президента. Схоже, що під час своєї першої промови в статусі голови ОП Андрій Єрмак фактично визнав хибність поведінки свого попередника. Замовчування і ігнорування скандалів, а також звинувачення журналістів у тому, що ті порушують конфліктні теми – це шлях у нікуди.

Я впевнений, що без медіа влада не може стати краще, і ми мусимо і хочемо це визнати,

– наголосив Андрій Єрмак.

Представники ЗМІ, користуючись нагодою, одразу поскаржилися Єрмаку щодо наступу на свободу слова, і запитали про законопроєкти про дезінформацію і медіа. Їх уже давно дуже жорстко критикують.

Законопроєкт про дезінформацію: що відомо► 17 січня 2020 року Мінкульт презентував законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ. Він буде діяти тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

► За поширення неправдивої інформації передбачено покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. За повторну масову дезінформацію організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків або завдала матеріальної шкоди у великому розмірі – від 5 до 7 років.

► Автори законопроєкту запропонували запровадити інститут уповноваженого з питань інформації. Він буде проводити моніторинг, реагуватиме на заяви про дезінформацію, а також вертатиметься до судів та правоохоронних органів, якщо виявить фейкову інформацію.

Чесно кажучи, я не вважаю ці законопроєкти абсолютним злом. Швидше, там є про що дискутувати. А от Єрмак на закиди журналістів партії влади цікаво відповів.

Офіс Президента разом із іншими державними установами буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в Україні,

– зазначив керівник ОП.

Це обнадійлива і гучна заява. Оскільки незалежних медіа в нашій країні майже не існує. Тією чи іншою мірою майже всі, за винятком "24", залежать від політичної позиції власника. Тому свободу слова в Україні треба, як на мене, не гарантувати, а спершу рятувати.



Олігархи, які контролюють українські ЗМІ / Інфографіка 24 каналу

Зрештою, як каже президент, українці втомилися від слів і вимагають дій. А новопризначений голова ОП – людина дуже обережна в словах.

Найближчим часом я планую зустрітися зі всіма, поговорити. Поки що в мене немає планів когось змінювати,

– прокоментував Андрій Єрмак.

Дива дипломатії: нікого звільняти не планую, але на всіх чекає серйозна розмова. Єрмак часто використовує м'яку риторику. І у свій перший день роботи він фактично пояснив чому. Щоб в Офісі Президента основним принципом була комфортна атмосфера і професійна колективна робота однодумців, – сказав керівник ОП.

Конфлікти в Офісі Президента

І ці його слова підтверджують, що за попередньої адміністрації – Андрія Богдана – Офіс Президента роз'їдали чвари, як і розповідали журналісти. І навіть президент Зеленський підтвердив наявність конфліктів. Саме конфліктність Андрія Богдана і стала однією з причин його чи то відставки, чи то звільнення.



Андрій Богдан

Новий голова Офісу, можливо, виніс урок, або це його стратегія успіху – в усьому підтримувати президента. Якщо розглянути основні тези великого програмного інтерв'ю Зеленського, то вони майже повністю збігаються з тим, про що говорив на пресконференції Єрмак. Головне завдання, яке поставив новий голова ОП, це виконання всіх передвиборчих обіцянок Зеленського.

Хочеться вірити. Тож очікуємо в найближчому майбутньому деолігархізацію, захист НАБУ від атак людей Коломойського, створення Бюро фінансових розслідувань, ліквідацію управління "К" в СБУ та відсторонення поліції від розслідування економічних злочинів. Адже все це обіцяв кандидат у президенти Володимир Зеленський.

А от що мені сподобалося в заявах Єрмака – це його відповідь на те питання, яке я ставив 10 жовтня президенту під час його рекордного пресмарафону: коли, власне, реально почнуть працювати закони?

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Я тоді наводив президенту декілька прикладів, коли люди з його оточення були причетні до так би мовити "рєшалова", або ще це називають телефонним правом.

Відео: розмова журналіста 24 каналу з Володимиром Зеленським

Вже незабаром з'явилися знамениті плівки Труби, які тільки підтвердили, що люди Богдана, наприклад, Андрій Смірнов нібито розв'язували питання в ручному режимі руками керівника Державного бюро розслідувань.

Я зроблю все, щоб не було ніякого телефонного права, втручання в державний процес, інтриг. Все буде прозоро і чесно,

– запевнив Єрмак.

Це дуже важлива обіцянка. На мою думку, це одна з головних проблем нашої країни вже протягом десятків років. В Україні мають працювати закони, а не особисті зв'язки. Але для виконання цієї обіцянки Банковій необхідно уважно підійти до кадрових питань.

Кадрові зміни

Питання регіональної теж безпосередньо стосується кадрів. До команди президента в областях і районах є чимало питань і закидів у бездіяльності. Саме на чиновниках з регіональних адміністрацій тримається реалізація реформ. Можна ініціювати найамбітніші зміни, але якщо їх нікому втілювати, процес не зрушиться з мертвої точки.

Андрій Єрмак стверджує, що команди вже майже сформовані. Незабаром весна, і має стартувати обіцяна програма "Великого будівництва". За рік обіцяли побудувати 4 тисячі кілометрів доріг. Це буде чудовий індикатор.



Перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

За словами Андрія Єрмака, Офіс Президента має стати експертним центром, де працюватимуть найкращі фахівці. Ця його заява підтверджує, що кадровим змінам бути, адже має змінитися концепція роботи ОП. І логіка правильна – Офіс має забезпечувати діяльність президента, найперше – давати експертні рекомендації.

Невже ми нарешті отримали на Банковій людину, яка розуміє чим має займатися – не дублювати роботу Ради, уряду чи окремих міністерств, а допомагати президенту.

І тільки я про це подумав, Єрмак повідомив, що не залишить ті напрями, якими займався. Йдеться про питання перемовин з Москвою і Вашингтоном, вирішення конфлікту на Донбасі. Питання міжнародних відносин – це компетенція президента, але для цього в нього є ціле Міністерство закордонних справ. Так, як і для питань оборони – міністр оборони.

Що відомо про Андрія Єрмака: відео

Чому цими питаннями буде займатися голова Офісу – не є зрозумілим. Однак, давайте подивимося, чого від нього очікувати. Днями Єрмак казав, що вибори на окупованому Донбасі можуть провести вже в жовтні 2020 року.

Це було б логічно, якби вибори на Донбасі пройшли разом із іншими регіонами. Адже і Донбас, і Крим ми вважаємо територією України,

– прокоментував керівник ОП.

І цю заяву цілком можна було б вважати зрадою, якщо її вирвати з контексту, але у неї є продовження. Він додав, що відповідно до законодавства України, неможливо проводити вибори, якщо там є іноземні збройні формування, незаконні збройні формування і кордон, який уряд не контролює.

Зрада скасовується, але виникає інше питання: і що робити? Ми повинні зробити з Донбасу, який зараз усі знають як місце війни, квітучий край, – наголосив Єрмак. Але ця фраза дає ще більше запитань. Тому що ніхто ж не проти, навіть усі цього хочуть, але як це зробити, якщо там тисячі озброєних російських найманців.

Тобто, логіка така: треба закінчити війну і почати розвивати Донбас, але для завершення війн треба провести вибори, а перед виборами – треба закінчити війну.

Замкнене коло, і, здається, всі розуміють, що рішення про завершення війни можуть прийняти тільки у Кремлі. Тож президент буде вести перемовини. Поки що в Єрмака у цій площині були тільки успіхи: робота "нормандської четвірки" розблокована, обмін полоненими відбувся, маємо ще одну заплановану зустріч президентів. Подивимось, що буде далі.

Збільшення інвестицій в Україну

На мою думку, остання заява, яку зробив Андрій Єрмак, теж мало відповідає повноваженням голови Офісу Президента. Однак, мету він перед собою поставив.

Зробити так, щоб Україна стала інвестиційною Меккою,

– наголосив Єрмак.

Підіб'ємо підсумки:

► Єрмак зробив висновки з помилок попередників. Він обіцяє бути більш відкритим до журналістів, а також, що буде менше скандалів. У цьому контексті без гучних заяв, але вже натякає на можливі кадрові зміни.

► Новий очільник хоче перетворити Офіс Президента на експертну установу, яка буде допомагати президенту – це дуже логічно. Але разом із тим він говорить, що буде займатися зовнішніми відносинами, регіональною політикою і економічними питаннями. Тобто, одразу і всім.

Це нібито не властиві для Офісу функції, але ми ж усі розуміємо, що головні рішення країни приймає саме президент. Тож голова його Офісу, який хоче стати зручним помічником, просто вимушений рухатися в заданому напрямі. Як на мене, поки що, без зрад. А як буде далі – побачимо і розкажемо вам.