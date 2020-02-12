В Украине не примут ни одного закона, ограничивающего свободу слова, – Ермак

Без журналистов и медиа власть не может стать лучше. Именно критика журналистов помогает управленцам улучшать свою работу.

Именно такие слова в адрес украинских СМИ прозвучали от нового главы Офиса Президента Андрея Ермака. Поблагодарил журналистов и пообещал гарантировать свободу слова в Украине он во время своего первого брифинга на новой должности.

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Я хотел бы сказать, что по поручению Президента Украины ОП вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране,

– подчеркнул он.

Ермак заверил также, что будет внимательно следить за работой Верховной Рады и не допустит принятия ни одного закона, который как-то может ограничить свободу слова в Украине.

"Никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято. Это работа Верховной Рады, но, безусловно, мы будем следить за ней", – добавил руководитель Офиса Президента.

Заметим, что в своем недавнем интервью президент Владимир Зеленский тоже заявил: он выступает против законов, которые могут ограничивать в правах журналистов. Взамен глава государства выступает против фейков и агрессивной медийной политики, которую ведут против Украины и украинцев.

Внимание! Эти заявления звучат на фоне негативных реакций относительно представленного Минкультом законопроекта об уголовной ответственности за дезинформацию.