12:30
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика
      Вєсті Кремля
      21:09, 11 февраля
      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
      Вєсті.UA
      19:54, 11 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      В Украине не примут ни одного закона, ограничивающего свободу слова, – Ермак

      22 Читати новину українською
      Андрей Ермак / Скриншот с видео

      Без журналистов и медиа власть не может стать лучше. Именно критика журналистов помогает управленцам улучшать свою работу.

      Именно такие слова в адрес украинских СМИ прозвучали от нового главы Офиса Президента Андрея Ермака. Поблагодарил журналистов и пообещал гарантировать свободу слова в Украине он во время своего первого брифинга на новой должности.

      Раньше: Предложенный Минкультом закон о дезинформации жестко раскритиковали в Раде: подробности

      Я хотел бы сказать, что по поручению Президента Украины ОП вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране,
      – подчеркнул он.

      Ермак заверил также, что будет внимательно следить за работой Верховной Рады и не допустит принятия ни одного закона, который как-то может ограничить свободу слова в Украине.

      "Никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято. Это работа Верховной Рады, но, безусловно, мы будем следить за ней", – добавил руководитель Офиса Президента.

      Заметим, что в своем недавнем интервью президент Владимир Зеленский тоже заявил: он выступает против законов, которые могут ограничивать в правах журналистов. Взамен глава государства выступает против фейков и агрессивной медийной политики, которую ведут против Украины и украинцев.

      Внимание! Эти заявления звучат на фоне негативных реакций относительно представленного Минкультом законопроекта об уголовной ответственности за дезинформацию.

      Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
      сегодня
      1803
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Андрей Ермак Новости политики Верховная Рада Законопроект о дезинформации СМИ Медиа Журналисты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:09 Война на Донбассе и приоритеты в работе ОП: главные тезисы с первого брифинга Ермака
      39
      сегодня , 12:00 История о политике и бизнесе: почему Украине не стоит возвращать доступ к российским соцсетям
      Павло Казарін 39
      11 февраля , 14:00 Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес
      Тетяна Панасюк 430
      10 февраля , 14:00 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      172
      сегодня , 10:30 Андрей in, Андрей out. Что стоит за сменой главы президентского Офиса
      Леонід Швець 1024
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук