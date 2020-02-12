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      В Україні не приймуть жодного закону, що обмежуватиме свободу слова, – Єрмак

      74 Читать новость на русском
      Андрій Єрмак / скріншот із відео

      Без журналістів та медіа влада не може стати кращою. Саме критика журналістів допомагає управлінцям покращувати свою роботу.

      Саме такі слова на адресу українських ЗМІ пролунали від нового очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. Подякував журналістам та пообіцяв гарантувати свободу слова в Україні він під час свого першого брифінгу на новій посаді.

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      Я хотів би сказати, що за дорученням Президента України ОП разом з іншими державними установами буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні,
      – наголосив він.

      Єрмак запевнив також, що уважно слідкуватиме за роботою Верховної Ради і не допустить прийняття жодного закону, що якось може обмежити свободу слова в Україні.

      "Жодних законів, які будь-яким чином обмежили б права свободи слова в нашій країні, не буде прийнято. Це робота Верховної Ради, але, безумовно, ми будемо стежити за нею", – додав керівник Офісу Президента.

      Зауважимо, що у своєму недавньому інтерв’ю президент Володимир Зеленський теж заявив: він виступає проти законів, що можуть обмежувати у правах журналістів. Натомість глава держави виступає проти фейків та агресивної медійної політики, яку ведуть проти України та українців.

      Увага! Ці заяви лунають на тлі негативних реакцій щодо презентованого Мінкультом законопроєкту про кримінальну відповідальність за дезінформацію.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Офіс Президента Журналісти Медіа ЗМІ Законопроєкт про дезінформацію Верховна Рада
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