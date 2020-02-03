Запропонований Мінкультом закон про дезінформацію жорстко розкритикували у Раді: подробиці

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розкритикував закон про дезінформацію, який нещодавно презентували у Міністерстві культури. Так, нардепів непокоять кілька аспектів цього проєкту.

Цікаво, що критикувати проєкт закону, запропонованого міністром Бородянським, кинулися саме "Слуги народу". Водночас, зауважимо, що до того, як зайняти міністерське крісло Бородянський був радником президента Зеленського.

Детальніше про запропонований Мінкультом проєкт закону: Як влада хоче карати ЗМІ за фейки

Попри це його проєкт закону про дезінформацію, що передбачає кримінальну відповідальність за фейки, жорстко розкритикували представники міжнародних організацій. Тепер, услід за ними, говорити про прогалини у проєкті почали "слуги народу".

Ми усвідомлюємо виклики, які стоять перед Україною у зв'язку з гібридною війною, потоком дезінформації щодо подій в Україні з боку держави агресора та розмиттям стандартів журналістики в наш час,

– зауважив на своїй фейсбук-сторінці глава парламентського комітету Олександр Ткаченко.

Він додав, що цінує зусилля колег із міністерства, однак розуміють: проєкт перебуває на перших етапах публічного обговорення та пройде ще не одне коло дискусій.

Які зауваження до законопроєкту зробили парламентарі:

непропорційний рівень покарань та криміналізація деяких статей діяльності журналістів;

поява органу уповноваженого за рішенням Кабміну з широким колом можливостей застосування механізмів держави в регуляції свободи слова;

розподіл журналістів на тих, хто увійде в пропоновану асоціацію та тих, хто не схоче;

принцип правової визначеності при тлумаченні терміну "дезінформація" та відповідності змісту та обсягу цього терміну сучасним викликам;

принцип пропорційності покарання за вчинене правопорушення, в тому числі, залученості занадто широкого кола громадян, на яких розповсюджуватиметься діяльність цього закону.

Такі методи можуть призвести до наступу на свободу слова та служити підставою для тих, хто насправді нехтує роботою журналістів у звинуваченні влади у зворотних діях,

– зауважив Ткаченко.

Під заявою підписалися ще 5 "слуг народу": Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Лео Герос, Ліза Богуцька та Андрій Боблях.

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