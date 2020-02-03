Мінкульт доопрацює скандальний законопроєкт про дезінформацію: що про це відомо

Міністерство культури, молоді і спорту планує продовжити доопрацювання законопроєкту про протидію дезінформації. Наразі він проходить перший етап публічних обговорень, який вирішили подовжити.

Про це заявив глава Мінкульту Володимир Бородянський у своєму телеграм-каналі. Міністр уточнив, що лише після етапу обговорень законопроєкт доопрацюють та винесуть на розгляд уряду.

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Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроєкту у Верховну Раду обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості та наших міжнародних партнерів будуть враховані,

— запевнив урядовець.

Що відомо про законопроєкт про протидію дезінформації17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ , який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.



Документ передбачає покарання за поширення недостовірної інформації – від адміністративних штрафів до позбавлення волі. Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років.



Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування. Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.

Критика законопроєкту

Моніторингова місія ООН з прав людини закликала українську владу не встановлювати непотрібні обмеження для роботи журналістів та ЗМІ. В ООН вважають, що законопроєкт порушує стандарти прав людини.

Європейська федерація журналістів. В організації наголошують, що закон застосовуватимуть не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.

Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав законопроєкт серйозною атакою на свободу слова.

Через гучний законопроєкт в Україну з візитом приїде представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що законопроєкт про протидію дезінформації не передбачає ув'язнення. А щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію, то вона настає, якщо протягом року було зафіксовані 3 такі випадки.

А щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію, то вона настає, якщо протягом року було зафіксовані 3 такі випадки. Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про протидію дезінформації матиме низку доопрацювань . Перед тим, як внести документ у Верховну Раду, проведуть додаткові консультації.