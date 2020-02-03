09:00
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 ГРИП В УКРАЇНІ

      Мінкульт доопрацює скандальний законопроєкт про дезінформацію: що про це відомо

      20 Читать новость на русском
      Володимир Бородянський / ukrinform.ua

      Міністерство культури, молоді і спорту планує продовжити доопрацювання законопроєкту про протидію дезінформації. Наразі він проходить перший етап публічних обговорень, який вирішили подовжити.

      Про це заявив глава Мінкульту Володимир Бородянський у своєму телеграм-каналі. Міністр уточнив, що лише після етапу обговорень законопроєкт доопрацюють та винесуть на розгляд уряду.

      Актуально: Підриває свободу слова: ООН засудила український законопроєкт про дезінформацію

      Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроєкту у Верховну Раду обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості та наших міжнародних партнерів будуть враховані,
      — запевнив урядовець.

      Що відомо про законопроєкт про протидію дезінформації17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ, який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

      Документ передбачає покарання за поширення недостовірної інформації – від адміністративних штрафів до позбавлення волі. Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років.

      Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування. Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.

      Критика законопроєкту

      • Моніторингова місія ООН з прав людини закликала українську владу не встановлювати непотрібні обмеження для роботи журналістів та ЗМІ. В ООН вважають, що законопроєкт порушує стандарти прав людини.
      • Європейська федерація журналістів. В організації наголошують, що закон застосовуватимуть не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.
      • Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав законопроєкт серйозною атакою на свободу слова.
      • Через гучний законопроєкт в Україну з візитом приїде представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір.
      • Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що законопроєкт про протидію дезінформації не передбачає ув'язнення. А щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію, то вона настає, якщо протягом року було зафіксовані 3 такі випадки.
      • Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про протидію дезінформації матиме низку доопрацювань. Перед тим, як внести документ у Верховну Раду, проведуть додаткові консультації.
      Як варто карати ЗМІ за дезінформацію?
      •  
        Попередженнями
      •  
        Штрафами
      •  
        Ув’язненням
      •  
        Ніяк, з дезінформацією треба боротися іншими методами
      У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни
      сьогодні
      12671
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту Законодавство ЗМІ Медіа Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:50 Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче
      Іван Примаченко 123
      сьогодні , 08:33 У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни
      Василь Денисюк 12605
      сьогодні , 07:01 Гривня, долар, євро: який депозит більш прибутковий в 2020 році
      Ірина Поліщук 1055
      2 лютого , 22:00 Бомби уповільненої дії Зеленського, білоруси визначились та позитив у курсі на ЄС: блоги тижня
      Блоги тижня 1412
      2 лютого , 20:30 Повернення в СРСР: журналісти розгромили законопроєкт про дезінформацію
      Анна Калюжна 956
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук