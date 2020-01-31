17:33
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Підриває свободу слова: ООН засудила український законопроєкт про дезінформацію

      954 Читать новость на русском
      ООН розкритикувала законопроєкт про дезінформацію / un.org

      Моніторингова місія ООН з прав людини закликала українську владу не встановлювати непотрібні обмеження для роботи журналістів та ЗМІ. В ООН вважають, що він порушує стандарти прав людини.

      На сторінці місії ООН у фейсбуці повідомили, що розділяють тривогу громадськості щодо законопроєкту, запропонованого Міністерством культури.

      Знайте більше: Представили законопроєкт про дезінформацію – як влада хоче карати ЗМІ за фейки

      В ООН наголосили, що спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може обернутися справжнім переслідуванням журналістів за виконання своєї роботи.

      Боротися з дезінформацією і фейками необхідно, але не можна обмежувати свободу медіа. Це може призвести до самоцензури,
      – підсумували представники ООН.

      Що відомо про законопроєкт про протидію дезінформації17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ, який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

      Документ передбачає покарання за поширення недостовірної інформації – від адміністративних штрафів до позбавлення волі. Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років.

      Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування. Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.

      Критика законопроєкту

      • Європейська федерація журналістів. В організації наголошують, що закон застосовуватимуть не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.
      • Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав законопроєкт серйозною атакою на свободу слова.
      • Через гучний законопроєкт в Україну з візитом приїде представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір.
      • Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що законопроєкт про протидію дезінформації не передбачає ув'язнення. А щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію, то вона настає, якщо протягом року було зафіксовані 3 такі випадки.
      • Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про протидію дезінформації матиме низку доопрацювань. Перед тим, як внести документ у Верховну Раду, проведуть додаткові консультації.
      Як варто карати ЗМІ за дезінформацію?
      •  
        Попередженнями
      •  
        Штрафами
      •  
        Ув’язненням
      •  
        Ніяк, з дезінформацією треба боротися іншими методами
      Безробітним будуть платити більше: інфографіка
      сьогодні
      6716
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Медіа ЗМІ Журналісти Міністерство культури, молоді та спорту ООН Цензура Володимир Бородянський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Голокост – провина всіх націй світу: чи можуть повторитися наслідки мовчазної згоди
      Леонід Остальцев 17
      сьогодні , 17:00 Порочный круг: "Приватбанк", Верховный суд и загадка Суркисов
      Сергій Фурса 156
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      277
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      483
      сьогодні , 16:00 Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу
      Михайло Года 576
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук