Підриває свободу слова: ООН засудила український законопроєкт про дезінформацію
Моніторингова місія ООН з прав людини закликала українську владу не встановлювати непотрібні обмеження для роботи журналістів та ЗМІ. В ООН вважають, що він порушує стандарти прав людини.
На сторінці місії ООН у фейсбуці повідомили, що розділяють тривогу громадськості щодо законопроєкту, запропонованого Міністерством культури.
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В ООН наголосили, що спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може обернутися справжнім переслідуванням журналістів за виконання своєї роботи.
Боротися з дезінформацією і фейками необхідно, але не можна обмежувати свободу медіа. Це може призвести до самоцензури,
– підсумували представники ООН.
Що відомо про законопроєкт про протидію дезінформації17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ, який діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.
Документ передбачає покарання за поширення недостовірної інформації – від адміністративних штрафів до позбавлення волі. Зокрема, коли представляли законопроєкт, мовилося про максимально суворе покарання за фейки у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 7 років.
Документ також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування. Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.
Критика законопроєкту
- Європейська федерація журналістів. В організації наголошують, що закон застосовуватимуть не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.
- Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав законопроєкт серйозною атакою на свободу слова.
- Через гучний законопроєкт в Україну з візитом приїде представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір.
- Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що законопроєкт про протидію дезінформації не передбачає ув'язнення. А щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію, то вона настає, якщо протягом року було зафіксовані 3 такі випадки.
- Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про протидію дезінформації матиме низку доопрацювань. Перед тим, як внести документ у Верховну Раду, проведуть додаткові консультації.