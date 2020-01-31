Подрывает свободу слова: ООН осудила украинский законопроект о дезинформации

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала украинскую власть не устанавливать ненужные ограничения для работы журналистов и СМИ. В ООН считают, что законопроект о дезинформации нарушает стандарты прав человека.

На странице миссии ООН в фейсбуке сообщили, что разделяют тревогу общественности относительно законопроекта, предложенного Министерством культуры.

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В ООН подчеркнули, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться настоящим преследованием журналистов за выполнение своей работы.

Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но нельзя ограничивать свободу медиа. Это может привести к самоцензуре,

– подытожили представители ООН.

Что известно о законопроекте О противодействии дезинформации 17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ, который будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.



Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от административных штрафов до лишения свободы. В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально строгом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет.



Документ также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления. Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.

Критика законопроекта

Европейская федерация журналистов. В организации отмечают, что закон будут применять не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.

В организации отмечают, что закон будут применять не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект серьезной атакой на свободу слова.

назвал законопроект серьезной атакой на свободу слова. Из-за громкого законопроекта в Украину с визитом приедет представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает заключения.

объяснил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает заключения. А что касается уголовной ответственности за дезинформацию, то она наступает, если в течение года были зафиксированы 3 таких случая.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о противодействии дезинформации будет иметь ряд доработок. Перед тем, как внести документ в Верховную Раду, проведут дополнительные консультации.