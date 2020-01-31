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      Подрывает свободу слова: ООН осудила украинский законопроект о дезинформации

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      ООН раскритиковала законопроект о дезинформации / un.org

      Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала украинскую власть не устанавливать ненужные ограничения для работы журналистов и СМИ. В ООН считают, что законопроект о дезинформации нарушает стандарты прав человека.

      На странице миссии ООН в фейсбуке сообщили, что разделяют тревогу общественности относительно законопроекта, предложенного Министерством культуры.

      Знайте больше: Представили законопроект о дезинформации – как власть хочет наказывать СМИ за фейки

      В ООН подчеркнули, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться настоящим преследованием журналистов за выполнение своей работы.

      Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но нельзя ограничивать свободу медиа. Это может привести к самоцензуре,
      – подытожили представители ООН.

      Что известно о законопроекте О противодействии дезинформации 17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ, который будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.

      Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от административных штрафов до лишения свободы. В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально строгом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет.

      Документ также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления. Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.

      Критика законопроекта

      • Европейская федерация журналистов. В организации отмечают, что закон будут применять не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.
      • Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект серьезной атакой на свободу слова.
      • Из-за громкого законопроекта в Украину с визитом приедет представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир.
      • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает заключения.
      • А что касается уголовной ответственности за дезинформацию, то она наступает, если в течение года были зафиксированы 3 таких случая.
      • Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о противодействии дезинформации будет иметь ряд доработок. Перед тем, как внести документ в Верховную Раду, проведут дополнительные консультации.
      Як варто карати ЗМІ за дезінформацію?
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        Ніяк, з дезінформацією треба боротися іншими методами
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины СМИ Владимир Бородянский Цензура ООН Министерство культуры, молодежи и спорта Журналисты Медиа
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