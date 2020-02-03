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      Минкульт доработает скандальный законопроект о дезинформации: что об этом известно

      34 Читати новину українською
      Владимир Бородянский / ukrinform.ua

      Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации. Сейчас он проходит первый этап публичных обсуждений, который решили продлить.

      Об этом заявил глава Минкульта Владимир Бородянский в своем телеграмм-канале. Министр уточнил, что после этапа обсуждений законопроект доработают и вынесут на рассмотрение правительства.

      Актуально: Подрывает свободу слова: ООН осудила украинский законопроект о дезинформации

      Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены,
      – заверил чиновник.

      Что известно о законопроекте о противодействии дезинформации17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ, который будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.

      Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от административных штрафов до лишения свободы. В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально суровом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет.

      Документ также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления. Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.

      Критика законопроекта

      • Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала украинские власти не устанавливать ненужные ограничения для работы журналистов и СМИ. В ООН считают, что законопроект нарушает стандарты прав человека.
      • Европейская федерация журналистов. В организации отмечают, что закон будут применять не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.
      • Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект серьезной атакой на свободу слова.
      • Из-за громкого законопроекта в Украину с визитом приедет представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир.
      • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пояснил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает заключение.
      • А относительно уголовной ответственности за дезинформацию, то она наступает, если в течение года зафиксированы 3 таких случая.
      • Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что у законопроекта о противодействии дезинформации будет ряд доработок. Перед тем, как внести документ в Верховную Раду, проведут дополнительные консультации.
       

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект о дезинформации Журналисты Медиа СМИ Законодательство Министерство культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский
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