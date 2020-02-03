Минкульт доработает скандальный законопроект о дезинформации: что об этом известно

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации. Сейчас он проходит первый этап публичных обсуждений, который решили продлить.

Об этом заявил глава Минкульта Владимир Бородянский в своем телеграмм-канале. Министр уточнил, что после этапа обсуждений законопроект доработают и вынесут на рассмотрение правительства.

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Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены,

– заверил чиновник.

Что известно о законопроекте о противодействии дезинформации17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ, который будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.



Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от административных штрафов до лишения свободы. В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально суровом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет.



Документ также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления. Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.

Критика законопроекта