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      Предложенный Минкультом закон о дезинформации жестко раскритиковали в Раде: подробности

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      В Раде раскритиковали законопроект Минкульта / Иллюстративное фото

      Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики раскритиковал закон о дезинформации, который недавно презентовали в Министерстве культуры. Так, нардепов беспокоят несколько аспектов этого проекта.

      Интересно, что критиковать проект закона, предложенного министром Бородянским, бросились именно "Слуги народа". В то же время, заметим, что до того, как занять министерское кресло Бородянский был советником президента Зеленского.

      Подробнее о предложенном Минкультом проект закона: Как власть хочет наказывать СМИ за фейки

      Несмотря на это его проект закона о дезинформации, предусматривающий уголовную ответственность за фейки, жестко раскритиковали представители международных организаций. Теперь, вслед за ними, говорить о пробелах в проекте начали "слуги народа".

      Мы осознаем вызовы, которые стоят перед Украиной в связи с гибридной войной, потоком дезинформации о событиях в Украине со стороны государства агрессора и размытием стандартов журналистики в наше время,
      – заметил на своей фейсбук-странице глава парламентского комитета Александр Ткаченко.

      Он добавил, что ценит усилия коллег из министерства, однако понимает: проект находится на первых этапах публичного обсуждения и пройдет еще не один круг дискуссий.

      Какие замечания к законопроекту сделали парламентарии:

      • непропорциональный уровень наказаний и криминализация некоторых статей деятельности журналистов;
      • появление уполномоченного по решению Кабмина органа с широким кругом возможностей применения механизмов государства в регуляции свободы слова;
      • распределение журналистов на тех, кто войдет в предлагаемую ассоциацию, и тех, кто не захочет;
      • принцип правовой определенности при толковании термина "дезинформация" и соответствия содержания и объема этого термина современным вызовам;
      • принцип соразмерности наказания за совершенное правонарушение, в том числе, вовлеченности слишком широкого круга граждан, на которых будет распространяться действие этого закона.

      Такие методы могут привести к наступлению на свободу слова и служить основанием для тех, кто на самом деле пренебрегает работой журналистов в обвинении власти в обратных действиях,
      – отметил Ткаченко.

      Под заявлением подписались еще 5 "слуг народа": Евгения Кравчук, Никита Потураев, Лео Герос, Лиза Богуцкая и Андрей Боблях.

      Актуально: Минкульт доработает скандальный законопроект о дезинформации: что об этом известно

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Законопроект о дезинформации Александр Ткаченко Слуга народа Верховная Рада Министерство культуры Украины Медиа СМИ Новости Украины Новости политики
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