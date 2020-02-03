Предложенный Минкультом закон о дезинформации жестко раскритиковали в Раде: подробности
Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики раскритиковал закон о дезинформации, который недавно презентовали в Министерстве культуры. Так, нардепов беспокоят несколько аспектов этого проекта.
Интересно, что критиковать проект закона, предложенного министром Бородянским, бросились именно "Слуги народа". В то же время, заметим, что до того, как занять министерское кресло Бородянский был советником президента Зеленского.
Подробнее о предложенном Минкультом проект закона: Как власть хочет наказывать СМИ за фейки
Несмотря на это его проект закона о дезинформации, предусматривающий уголовную ответственность за фейки, жестко раскритиковали представители международных организаций. Теперь, вслед за ними, говорить о пробелах в проекте начали "слуги народа".
Мы осознаем вызовы, которые стоят перед Украиной в связи с гибридной войной, потоком дезинформации о событиях в Украине со стороны государства агрессора и размытием стандартов журналистики в наше время,
– заметил на своей фейсбук-странице глава парламентского комитета Александр Ткаченко.
Он добавил, что ценит усилия коллег из министерства, однако понимает: проект находится на первых этапах публичного обсуждения и пройдет еще не один круг дискуссий.
Какие замечания к законопроекту сделали парламентарии:
- непропорциональный уровень наказаний и криминализация некоторых статей деятельности журналистов;
- появление уполномоченного по решению Кабмина органа с широким кругом возможностей применения механизмов государства в регуляции свободы слова;
- распределение журналистов на тех, кто войдет в предлагаемую ассоциацию, и тех, кто не захочет;
- принцип правовой определенности при толковании термина "дезинформация" и соответствия содержания и объема этого термина современным вызовам;
- принцип соразмерности наказания за совершенное правонарушение, в том числе, вовлеченности слишком широкого круга граждан, на которых будет распространяться действие этого закона.
Такие методы могут привести к наступлению на свободу слова и служить основанием для тех, кто на самом деле пренебрегает работой журналистов в обвинении власти в обратных действиях,
– отметил Ткаченко.
Под заявлением подписались еще 5 "слуг народа": Евгения Кравчук, Никита Потураев, Лео Герос, Лиза Богуцкая и Андрей Боблях.
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