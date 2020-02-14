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      ОПУ судитиметься зі "Схемами" через повідомлення про "зустріч" Зеленського і Патрушева

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      Зеленський нколи не зустрічався з Патрушевим, – Офіс Президента / ukrinform.ua

      Офіс Президента України заявляє, що Володимир Зеленський ніколи не зустрічався з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Мовляв, викладена у розслідуванні "Схем" інформація про їхню зустріч в Омані не відповідає дійсності.

      Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних "джерел", варто розцінювати як маніпуляцію громадською думкою, заявили в Офісі Президента.

      До слова: Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, – речниця президента

      Коли таку маніпуляцію здійснюють у соцмережах анонімні акаунти у межах інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Та коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку,
      – заявили в ОПУ.

      Відтак там наголосили, що очікують від журналістів "Схем" спростування "недостовірних" відомостей та припущень, що були зроблені на їхній основі.

      Крім того, в Офісі Президента заявили, що подають до суду з позовом, в якому вимагатимуть спростувати інформацію, а також вибачень.

      "Також вважаємо своїм обов'язком звернути увагу суспільного мовника – телеканалу "UA: Перший" на розповсюдження в його ефірі недостовірної інформації, яка є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю", – заявили в Офісі Президента.

      Що відомо про розслідування "Схем"?Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" розповіли, що під час візиту Зеленського в Оман туди прилітав Микола Патрушев, якого називають другою після Володимира Путіна людиною в Росії.

      За інформацією журналістів, російський посадовець прилетів тим же чартерним літаком, який через добу доправив Зеленського зі столиці Оману Маската до Києва.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента Новини України Новини політики
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