В Оман до Зеленського прилітав глава Радбезу РФ Патрушев – довірена особа Путіна, – ЗМІ

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат (Оман), коли там перебував президент України Володимир Зеленський. В Україну глава держави повернувся тим же приватним літаком, яким в Оман прилетів Патрушев. Його називають другою після Путіна людиною у Росії.

Високопоставлений російський чиновник прилетів у ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва. Про це мовиться у розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях".

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Журналістам вдалося отримати підтвердження інформації про "московського пасажира" з двох не пов'язаних між собою джерел, зокрема, у базі даних про перетин кордону Російської Федерації. Крім того, проведений журналістами моніторинг російських новин за 8 січня показав, що у той день Патрушев в публічному просторі був відсутній.

Водночас, в Офісі Президента з цього приводу заявили, що Володимир Зеленський "не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим".

Крім того, в ОП пригрозили журналістам судовим позовом у разі "подальшої дезінформації населення та недостатньої перевірки інформації редакцією". У Зеленського також проігнорували питання журналістів про те, з яких причин президент скористався саме тим же приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.

У Раді безпеки Росії вже заявили, що ці питання може коментувати тільки прессекретар Патрушева, але наразі офіційної відповіді немає.

Дивіться повне відео розслідування журналістів "Схем":

Поїздка Зеленського в Оман: основне

Президент Володимир Зеленський, який зустрічав Новий рік у Карпатах, на Різдво несподівано полетів в Оман.

Після того, як про це дізналися ЗМІ, Офіс Президента заявив, що глава держави відбув до Оману з робочою поїздкою для "зустрічей на вищому рівні" – з міністром, відповідальним за іноземні справи, Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою і виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Абдулсалама аль-Муршідом.

Судячи з офіційних фотографій, переговори відбувалис в одному із місцевих готелів і пройшли в один день, хоча Зеленський перебував у країні з 5 по 8 січня.

Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. Незважаючи на це, до Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії.

Глава МЗС Вадим Пристайко сказав, що у свій час міністерство і Офіс Президента пояснять різдвяну поїздку Володимира Зеленського в Оман.

Що відомо про готель в Омані, де жив Зеленський?Раніше українські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.



Управління державної охорони України у відповідь на запит депутата Олексія Гончаренка повідомило, що загалом було витрачено 74 тисячі 319 гривень. З цієї суми 59 тисяч 499 гривень – на проїзд, а ще 14 тисяч 820 гривень – на добові.