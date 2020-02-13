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      В Оман до Зеленського прилітав глава Радбезу РФ Патрушев – довірена особа Путіна, – ЗМІ

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      До Зеленського в Оман прилітав Микола Патрушев / Схеми

      Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат (Оман), коли там перебував президент України Володимир Зеленський. В Україну глава держави повернувся тим же приватним літаком, яким в Оман прилетів Патрушев. Його називають другою після Путіна людиною у Росії.

      Високопоставлений російський чиновник прилетів у ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва. Про це мовиться у розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях".

      До теми: Скільки коштувала бюджету поїздка Зеленського в Оман

      Журналістам вдалося отримати підтвердження інформації про "московського пасажира" з двох не пов'язаних між собою джерел, зокрема, у базі даних про перетин кордону Російської Федерації. Крім того, проведений журналістами моніторинг російських новин за 8 січня показав, що у той день Патрушев в публічному просторі був відсутній.

      Водночас, в Офісі Президента з цього приводу заявили, що Володимир Зеленський "не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим".

      Крім того, в ОП пригрозили журналістам судовим позовом у разі "подальшої дезінформації населення та недостатньої перевірки інформації редакцією". У Зеленського також проігнорували питання журналістів про те, з яких причин президент скористався саме тим же приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.

      У Раді безпеки Росії вже заявили, що ці питання може коментувати тільки прессекретар Патрушева, але наразі офіційної відповіді немає.

      Дивіться повне відео розслідування журналістів "Схем": 

      Поїздка Зеленського в Оман: основне

      • Президент Володимир Зеленський, який зустрічав Новий рік у Карпатах, на Різдво несподівано полетів в Оман.
      • Після того, як про це дізналися ЗМІ, Офіс Президента заявив, що глава держави відбув до Оману з робочою поїздкою для "зустрічей на вищому рівні" – з міністром, відповідальним за іноземні справи, Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою і виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Абдулсалама аль-Муршідом.
      • Судячи з офіційних фотографій, переговори відбувалис в одному із місцевих готелів і пройшли в один день, хоча Зеленський перебував у країні з 5 по 8 січня.
      • Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. Незважаючи на це, до Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії.
      • Глава МЗС Вадим Пристайко сказав, що у свій час міністерство і Офіс Президента пояснять різдвяну поїздку Володимира Зеленського в Оман.

      Що відомо про готель в Омані, де жив Зеленський?Раніше українські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.

      Управління державної охорони України у відповідь на запит депутата Олексія Гончаренка повідомило, що загалом було витрачено 74 тисячі 319 гривень. З цієї суми 59 тисяч 499 гривень – на проїзд, а ще 14 тисяч 820 гривень – на добові.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Відпочинок Офіс Президента Новини Росії Володимир Зеленський Закордонні візити Зеленського
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