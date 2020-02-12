Скільки коштувала бюджету поїздка Зеленського в Оман

Президент України Володимир Зеленський зі своєю сім'єю у січні поїхали на відпочинок в Оман, де провели час в одному з найдорожчих готелів. Офіс Президента наголошував, що Зеленський відпочиває за власний кошт. Однак під час поїздки президента супроводжувала державна охорона.

Управління державної охорони України у відповідь на опублікований у телеграмі запит депутата Олексія Гончаренка повідомило, що загалом було витрачено 74 тисячі 319 гривень.

До речі: Пристайко не зміг пояснити, навіщо Зеленський літав в Оман

З цієї суми 59 тисяч 499 гривень – на проїзд, а ще 14 тисяч 820 гривень – на добові.



Відповідь на запит депутата/ Фото з телеграму Олексія Гончаренка



Офіційна відповідь Управління державної охорони України/ Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Зауважимо, що згідно закону військовослужбовці мають постійно здійснювати державну охорону першої особи країни.

Що відомо про поїздку Зеленського в Оман

Раніше українські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.



Готель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, де імовірно відпочиває Володимир Зеленський

Згодом в Офісі Президента пояснили, що Зеленські справді поїхали в аравійську країну, де відпочивають за власні кошти. Окрім того, у президента були заплановані "офіційні зустрічі".

В аравійській країні президент провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.