Порошенко влаштував собі відпочинок у Франції за 700 тисяч гривень
П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову влаштував собі розкішний відпочинок. На цей раз політик побував у Франції, а на поїздку витратив 712 тисяч гривень.
Відповідні дані про поїздку Порошенко вніс у Єдиний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
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У його декларації двічі вказані витрати на відпочинок у Франції. Так, 28 січня п'ятий президент заплатив за туристичні послуги 514,6 тисячі гривень, а 5 лютого – ще 197,4 тисячі. Однак, поки невідомо, де саме відпочивав Порошенко та за які турпослуги витратив таку кругленьку суму грошей.
Також у декларації нардеп вказав 547 тисяч гривень доходу, які він отримав від відсотків з депозиту в Міжнародному інвестиційному банку.
Дані з декларації Петра Порошенка / скріншот
Куди Порошенко їздить відпочивати?
П'ятий президент намагається масимально приховати інформацію про свої відпочинки з родиною. Проте нема нічого таємного, аби не стало явним.
- На новорічно-різдвяні свята у 2018 році Порошенко з родиною відпочивав на Мальдівах. Цю поїздку довго обговорювало українське суспільство, адже політик витратив на райський відпочинок у п’ятизірковому готелі не менше 500 тисяч доларів (14 мільйонів гривень).
- На виправдання Порошенка його невістка Юлія тоді сказала, що президент дуже багато працює і заслуговує на відпустку на Мальдівах.
- Вже після завершення терміну президентства, у серпні 2019 року, Порошенко з родиною полетів на риболовлю у Норвегію.
- Також політик полюбляв відпочивати у президентських резиденціях під Києвом та в Карпатах. Так, Новий 2019 рік Порошенко з родиною зустрічали в елітній резиденції "Синьогора" в селі Гута на Прикарпатті.