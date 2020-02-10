Порошенко влаштував собі відпочинок у Франції за 700 тисяч гривень

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову влаштував собі розкішний відпочинок. На цей раз політик побував у Франції, а на поїздку витратив 712 тисяч гривень.

Відповідні дані про поїздку Порошенко вніс у Єдиний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

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У його декларації двічі вказані витрати на відпочинок у Франції. Так, 28 січня п'ятий президент заплатив за туристичні послуги 514,6 тисячі гривень, а 5 лютого – ще 197,4 тисячі. Однак, поки невідомо, де саме відпочивав Порошенко та за які турпослуги витратив таку кругленьку суму грошей.

Також у декларації нардеп вказав 547 тисяч гривень доходу, які він отримав від відсотків з депозиту в Міжнародному інвестиційному банку.



Дані з декларації Петра Порошенка / скріншот

Куди Порошенко їздить відпочивати?

П'ятий президент намагається масимально приховати інформацію про свої відпочинки з родиною. Проте нема нічого таємного, аби не стало явним.