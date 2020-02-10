12:51
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020

      Порошенко влаштував собі відпочинок у Франції за 700 тисяч гривень

      1679 Читать новость на русском
      Порошенко на початку 2020 року відпочивав у Франції / Фото 24 каналу

      П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову влаштував собі розкішний відпочинок. На цей раз політик побував у Франції, а на поїздку витратив 712 тисяч гривень.

      Відповідні дані про поїздку Порошенко вніс у Єдиний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

      Цікаво: Порошенко після допиту у ДБР заявив, що за ним стежать слідчі: відео

      У його декларації двічі вказані витрати на відпочинок у Франції. Так, 28 січня п'ятий президент заплатив за туристичні послуги 514,6 тисячі гривень, а 5 лютого – ще 197,4 тисячі. Однак, поки невідомо, де саме відпочивав Порошенко та за які турпослуги витратив таку кругленьку суму грошей.

      Також у декларації нардеп вказав 547 тисяч гривень доходу, які він отримав від відсотків з депозиту в Міжнародному інвестиційному банку. 


      Дані з декларації Петра Порошенка / скріншот

      Куди Порошенко їздить відпочивати?

      П'ятий президент намагається масимально приховати інформацію про свої відпочинки з родиною. Проте нема нічого таємного, аби не стало явним.

      • На новорічно-різдвяні свята у 2018 році Порошенко з родиною відпочивав на Мальдівах. Цю поїздку довго обговорювало українське суспільство, адже політик витратив на райський відпочинок у п’ятизірковому готелі не менше 500 тисяч доларів (14 мільйонів гривень).
      • На виправдання Порошенка його невістка Юлія тоді сказала, що президент дуже багато працює і заслуговує на відпустку на Мальдівах.
      • Вже після завершення терміну президентства, у серпні 2019 року, Порошенко з родиною полетів на риболовлю у Норвегію
      • Також політик полюбляв відпочивати у президентських резиденціях під Києвом та в Карпатах. Так, Новий 2019 рік Порошенко з родиною зустрічали в елітній резиденції "Синьогора" в селі Гута на Прикарпатті.
      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      16872
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Франції Гроші Відпочинок е-декларування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:30 Печерський Голлівуд і Оскари для артистів, які програли
      Михайло Дубинянський 102
      сьогодні , 10:31 Перший іспит для Зеленського: як насправді виборці оцінюють владу?
      Дмитро Литвин 679
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      315
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 2446
      сьогодні , 08:40 Як Верховна Рада збирається захищати інвесторів
      Галина Янченко 189
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук