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      Порошенко прийшов на допит у ДБР: відео

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      Петро Порошенко прийшов на допит у ДБР / скріншот із відео

      П’ятий український президент Петро Порошенко вранці 24 січня прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Його виклик пов’язаний із розслідуванням можливої держзради під час підписання мінських угод.

      Провадження було відкрите за заявою екзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича – Андрія Портнова. Про свої відвідини ДБР на власній фейсбук-сторінці написав сам Порошенко.

      Раніше: Порошенко не прийшов на допит у ДБР: наступного разу його можуть привести примусово

      Нині я у ДБР, йду на допит по Мінських угодах. Вони будуть намагатися робити з цього політичне шоу у стилі "Сватів" чи "95 кварталу",
      – написав він.

      Також Порошенко вів пряму трансляцію з приміщення, у якому розташоване ДБР, однак після того, як він вирушив з адвокатами на допит, воно обірвалося.


      Порошенко прийшов у ДБР/ скріншот із відео

      Підтримати його прийшла колега по партії, народна депутатка Ірина Геращенко.

      Порошенко прийшов у ДБР: відео


      Кримінальні провадження, у яких фігурує Петро Порошенко/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Державне бюро розслідувань
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