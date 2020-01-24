Порошенко прийшов на допит у ДБР: відео
П’ятий український президент Петро Порошенко вранці 24 січня прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Його виклик пов’язаний із розслідуванням можливої держзради під час підписання мінських угод.
Провадження було відкрите за заявою екзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича – Андрія Портнова. Про свої відвідини ДБР на власній фейсбук-сторінці написав сам Порошенко.
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Нині я у ДБР, йду на допит по Мінських угодах. Вони будуть намагатися робити з цього політичне шоу у стилі "Сватів" чи "95 кварталу",
– написав він.
Також Порошенко вів пряму трансляцію з приміщення, у якому розташоване ДБР, однак після того, як він вирушив з адвокатами на допит, воно обірвалося.
Порошенко прийшов у ДБР/ скріншот із відео
Підтримати його прийшла колега по партії, народна депутатка Ірина Геращенко.
Порошенко прийшов у ДБР: відео
Кримінальні провадження, у яких фігурує Петро Порошенко/ інфографіка 24 каналу