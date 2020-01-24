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      Порошенко пришел на допрос в ГБР: видео

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      Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР / фото Укринформ

      Пятый украинский президент Петр Порошенко утром 24 января пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызов связан с расследованием возможной госизмены при подписании минских соглашений. Производство было открыто по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича – Андрея Портнова.

      О посещении ГБР на собственной фейсбук-странице написал сам Порошенко.

      Ранее: Порошенко не пришел на допрос в ГБР: в следующий раз его могут привести принудительно

      Сейчас я в ГБР, иду на допрос по Минским соглашениям. Они будут пытаться делать из этого политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала",
      – написал он.

      Также Порошенко вел прямую трансляцию из помещения, в котором расположено ГБР, однако после того, как он отправился с адвокатами на допрос, она оборвалась.


      Порошенко под ГБР/ фото Укринформ


      Порошенко пришел в ГБР/ скриншот из видео

      Поддержать его пришла коллега по партии, народный депутат Ирина Геращенко.

      Порошенко пришел в ГБР: видео


      Уголовные производства, в которых фигурирует Петр Порошенко/ инфографика 24 канала

      Петр Порошенко появился на допросе в ГБР: смотрите видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ, Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Петр Порошенко
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