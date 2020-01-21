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      Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР: назначили новую дату

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      Петр Порошенко / Getty Images

      Пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Визит был запланирован на 10:30 21 января.

      Следующий допрос Петра Порошенко назначили на 24 января 11 утра.

      К теме: Неявка Порошенко на допросы в ГБР: бюро решило достучаться до экс-гаранта в видео

      В то же время адвокат пятого президента Андрей Головань в своем блоге на "Украинской правде" заявил, что 20 января Порошенко лично посетил Государственное бюро расследований и забрал повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о предполагаемой госизмене во время подписания минских соглашений в 2015 году.

      Адвокат также сообщил, что у Порошенко запланированы на 31 января и 11 февраля заграничные командировки. Он также настаивает, что экс-президент "по сей день никаких других повесток не получал".

      Отметим, что ГБР сделало видеопрезентацию по факту неявок пятого президента Петра Порошенко на допросы как свидетеля.

       

      В каких уголовных делах фигурирует Петр Порошенко:

      • Переход украинских кораблей через Керченский пролив, что повлекло эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.
      • Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
      • Вероятная потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (из ситуативной комнаты Администрации Президента).
      • Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
      • Незаконное задержание Михеила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.
      • Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.
      • Отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области относительно зачисления земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".
      • Уклонение от уплаты налогов и последующая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".
      • Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых служебными лицами ООО "Союз-Инвест".
      • Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и вынесение возможно незаконных решений относительно изменения порядка проведения конкурса.
      • Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.
      • Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".
      • Возможная государственная измена из-за минских договоренностей. Согласно поданному заявлению, Порошенко достигал договоренности о восстановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Петр Порошенко
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