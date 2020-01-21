Порошенко не прийшов на допит у ДБР: наступного разу його можуть привести примусово

П’ятий президент України Петро Порошенко знову не з'явився на допит в Державному бюро розслідувань. Він був запланований 21 січня о 10:30. Наступний допит Петра Порошенка призначили 24 січня на 11 ранку.

В ДБР заявили, що готуються до примусового його приводу на допит в якості свідка. Про це в коментарі журналістам заявив керівник слідчого відділу центрального апарату ГБР Олег Корецький.

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Водночас, адвокат п'ятого президента Андрій Головань у своєму блозі на "Українській правді" заявив, що 20 січня Порошенко особисто відвідав Державне бюро розслідувань і забрав повістки про виклик на допит у якості свідка у справі про ймовірну держзраду під час підписання мінських угод у 2015 році.

Адвокат також повідомив, що у Порошенка заплановані на 31 січня та 11 лютого заплановані закордонні відрядження. Він також наполягає, що експрезидент "до цього дня жодних інших повісток не отримував".

Відзначимо, що ДБР зробило відеопрезентацію щодо неявок п’ятого президента Петра Порошенка на допити як свідка.

У яких кримінальних справах фігурує Петро Порошенко:

Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.

Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).

Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Польщі.

Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.

Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

Можлива ​​державна зрада через мінські домовленості. Згідно з поданою заявою, Порошенко досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей" усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / Інфографіка 24 каналу