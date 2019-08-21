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      Порошенко з родиною полетів у Норвегію

      2050 Читать новость на русском
      Петро Порошенко з дружиною
      Петро Порошенко з дружиною / 24 канал

      5 президент України Петро Порошенко 18 серпня разом з родиною вирушив на відпочинок в норвезьке місто Олесунн.

      Місто Олесунн – відомий центр риболовецького туризму.

      До речі: НАБУ відкриє справи щодо Порошенка, Луценка і Клімкіна

      Петра Порошенка бачили відразу ж після прибуття чартерним рейсом в місцевому аеропорту "Вігра", повідомляють "Українські новини".

      Він (Петро Порошенко – ред. 24 канал) прилетів в неділю о 12:26 за місцевим часом з Києва, аеропорт "Жуляни". Чартерним Bombardier Learjet 60 з бортовим номером T7-ISH,
      – розповів очевидець.

      Про мету поїздки 5 президента України до Норвегії наразі нічого невідомо.

      Між іншим, Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, 5 президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали. Детальніше – читайте за посиланням.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Норвегія Президент України
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