Порошенко з родиною полетів у Норвегію

5 президент України Петро Порошенко 18 серпня разом з родиною вирушив на відпочинок в норвезьке місто Олесунн.

Місто Олесунн – відомий центр риболовецького туризму.

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Петра Порошенка бачили відразу ж після прибуття чартерним рейсом в місцевому аеропорту "Вігра", повідомляють "Українські новини".

Він (Петро Порошенко – ред. 24 канал) прилетів в неділю о 12:26 за місцевим часом з Києва, аеропорт "Жуляни". Чартерним Bombardier Learjet 60 з бортовим номером T7-ISH,

– розповів очевидець.

Про мету поїздки 5 президента України до Норвегії наразі нічого невідомо.

Між іншим, Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, 5 президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали. Детальніше – читайте за посиланням.