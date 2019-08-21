Порошенко с семьей улетел в Норвегию

5 президент Украины Петр Порошенко 18 августа вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн.

Город Олесунн – известный центр рыболовного туризма.

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Петра Порошенко видели сразу же по прибытии чартерным рейсом в местном аэропорту "Вигра", сообщают "Украинские новости".

Он (Петр Порошенко – ред. 24 канал) прилетел в воскресенье в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт "Жуляны". Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH,

– рассказал очевидец.

О цели поездки 5 президента Украины в Норвегию пока ничего неизвестно.

Между прочим, Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, 5 президент проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали. Подробнее – читайте по ссылке.