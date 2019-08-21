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      Порошенко с семьей улетел в Норвегию

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      Петр Порошенко с женой
      Петр Порошенко с женой / 24 канал

      5 президент Украины Петр Порошенко 18 августа вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн.

      Город Олесунн – известный центр рыболовного туризма.

       Кстати: НАБУ откроет дела в отношении Порошенко, Луценко и Климкина

      Петра Порошенко видели сразу же по прибытии чартерным рейсом в местном аэропорту "Вигра", сообщают "Украинские новости".

      Он (Петр Порошенко – ред. 24 канал) прилетел в воскресенье в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт "Жуляны". Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH,
      – рассказал очевидец.

      О цели поездки 5 президента Украины в Норвегию пока ничего неизвестно.

      Между прочим, Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, 5 президент проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали. Подробнее – читайте по ссылке.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Президент Украины Норвегия
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