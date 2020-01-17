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      Пристайко не зміг пояснити, навіщо Зеленський літав в Оман

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      Пристайко у Раді не зміг пояснити, що Зеленський робив в Омані / фото: КМУ

      Під час години запитань до уряду нардеп від "Європейської солідарності" Артур Герасимов запитав у міністра закордонних справ Вадима Пристайка про деталі поїздки президента України Володимира Зеленського до Оману. Втім глава МЗС так і не зміг пояснити, як відбувалася організація цього візиту, посилаючись на те, що не взяв з собою документів.

      Будь-який закордонний візит глави держави відбувається виключно на запрошення глави іноземної держави і готується Міністерством закордонних справ. Про це наголосив Артур Герасимов під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

      До слова: У Зеленського пояснили поїздку з сім'єю в Оман

      "Закордонний візит обов'язково має офіційну програму. Тому питання дуже просте: скажіть, будь ласка, чи було запрошення від Оману на візит? Покажіть його. Покажіть, будь ласка, офіційну програму візиту, а також назвіть тих службових осіб, які в МЗС готували цей візит", – попросив народний депутат.

      У відповідь Вадим Пристайко зауважив, що у Міністерстві закордонних справ є вже усі ці запитання. Мовляв, їх надсилала саме фракція "Європейської солідарності".

      У мене зараз з собою немає цих документів, бо я готувався до розмови щодо збитого українського літака. Втім ми вчасно відповімо вам, згідно з вимогами законодавства щодо депутатського запиту,
      – відповів Вадим Пристайко.

      Поїздка Зеленського в Оман: коротко

      Спершу про поїздку Президента України Володимира Зеленського до Оману не було відомо нічого, поки українські ЗМІ не опублікували фото з одного з найдорожчих готелів країни, де проводив час президент.

      Пізніше в Офісі Президента України пояснили: Володимир Зеленський полетів до Оману разом з сім'єю "власним коштом, але у державних справах".

      В аравійській країні президент провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.

      Що відомо про готель в Омані, де жив Зеленський?Раніше українські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Вадим Пристайко МЗС України Артур Герасимов Закордонні візити Зеленського
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