У Зеленського пояснили поїздку з сім'єю в Оман

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Президент України Володимир Зеленський зі своєю сім'єю поїхали на відпочинок в Оман, де проводять час в одному з найдорожчих готелів. В Офісі Президента пояснили: Зеленські справді поїхали в аравійську країну, де відпочивають за власні кошти.

В Оман Володимир Зеленський відбув рейсовим літаком власним коштом, зазначили в ОПУ. Цікаво: У Росії показали недолугу пародію на Зеленського з його двійником: відео Крім відпочинку, у президента України там заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну,

– пояснили в Офісі Президента. Що відомо про поїздку Зеленського в Оман?Раніше українські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.

Готель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, де імовірно відпочиває Володимир Зеленський