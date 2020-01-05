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      У Зеленського пояснили поїздку з сім'єю в Оман

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      Зеленський з сім'єю власним коштом полетів в Оман / фото: інстаграм Олени Зеленської

      Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Президент України Володимир Зеленський зі своєю сім'єю поїхали на відпочинок в Оман, де проводять час в одному з найдорожчих готелів. В Офісі Президента пояснили: Зеленські справді поїхали в аравійську країну, де відпочивають за власні кошти.

      В Оман Володимир Зеленський відбув рейсовим літаком власним коштом, зазначили в ОПУ.

      Цікаво: У Росії показали недолугу пародію на Зеленського з його двійником: відео

      Крім відпочинку, у президента України там заплановані зустрічі на найвищому рівні.

      В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну,
      – пояснили в Офісі Президента.

      Що відомо про поїздку Зеленського в Оман?Раніше українські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.


      Готель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, де імовірно відпочиває Володимир Зеленський

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олена Зеленська Відпочинок Президент України Офіс Президента Закордонні візити Зеленського
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