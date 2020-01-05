У Зеленського пояснили поїздку з сім'єю в Оман
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Президент України Володимир Зеленський зі своєю сім'єю поїхали на відпочинок в Оман, де проводять час в одному з найдорожчих готелів. В Офісі Президента пояснили: Зеленські справді поїхали в аравійську країну, де відпочивають за власні кошти.
В Оман Володимир Зеленський відбув рейсовим літаком власним коштом, зазначили в ОПУ.
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Крім відпочинку, у президента України там заплановані зустрічі на найвищому рівні.
В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну,
– пояснили в Офісі Президента.
Що відомо про поїздку Зеленського в Оман?Раніше українські ЗМІ писали, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю в Оман, де відпочиває в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.
Готель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, де імовірно відпочиває Володимир Зеленський