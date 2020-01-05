У Зеленского объяснили поездку с семьей в Оман

Зеленский с семьей за свой счет улетел в Оман / фото: инстаграм Елены Зеленской

Ранее в СМИ появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей поехали на отдых в Оман, где проводят время в одном из самых дорогих отелей. В офисе Президента объяснили: Зеленские действительно поехали в аравийскую страну, где отдыхают за собственные средства.