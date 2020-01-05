У Зеленского объяснили поездку с семьей в Оман
Ранее в СМИ появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей поехали на отдых в Оман, где проводят время в одном из самых дорогих отелей. В офисе Президента объяснили: Зеленские действительно поехали в аравийскую страну, где отдыхают за собственные средства.
В Оман Владимир Зеленский отбыл рейсовым самолетом за свой счет, отметили в ОПУ.
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Кроме отдыха, у президента Украины там запланированы встречи на высшем уровне.
В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину,
– пояснили в Офисе Президента.
Что известно о поездке Зеленского в Оман?
Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.
Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, где предположительно отдыхает Владимир Зеленский