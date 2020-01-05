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      У Зеленского объяснили поездку с семьей в Оман

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      Зеленский с семьей за свой счет улетел в Оман / фото: инстаграм Елены Зеленской

      Ранее в СМИ появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей поехали на отдых в Оман, где проводят время в одном из самых дорогих отелей. В офисе Президента объяснили: Зеленские действительно поехали в аравийскую страну, где отдыхают за собственные средства.

      В Оман Владимир Зеленский отбыл рейсовым самолетом за свой счет, отметили в ОПУ.

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      Кроме отдыха, у президента Украины там запланированы встречи на высшем уровне.

      В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину,
      – пояснили в Офисе Президента.

      Что известно о поездке Зеленского в Оман?
      Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.


      Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, где предположительно отдыхает Владимир Зеленский

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Зарубежные визиты Зеленского Офіс Президента Президент Украины Отдых Елена Зеленская Владимир Зеленский
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