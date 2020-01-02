В России показали неуклюжую пародию на Зеленского с его двойником: видео

В России сделали новогоднюю пародию на Президента Украины Владимира Зеленского, но она получилась не слишком смешной и удачной. Показали номер в шоу "Новогодний парад звезд" 31 декабря, а роль Зеленского сыграл его двойник Умид Исабаев.

Соответствующее видео опубликовали на ютубе пропутинского телеканала "Россия 1". Телеведущий Андрей Малахов предложил "заглянуть к веселым и шумным соседям на огонек", имея в виду Украину.

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На сцену под мелодию песни "Ти ж мене підманула" вышли комики братья Пономаренко и Николай Бандурин. Они были одеты в украинские вышиванки и шаровары.



Новогодняя пародия россиян на Зеленского

Российские комики даже попытались спеть на украинском, но получилось это у них очень ломано и непонятно.

"Президент был сериальный, а теперь он стал реаленый. Огорочает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги", – спели "комики".

Тогда на сцену вышел уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого называют двойником Владимира Зеленского.



Двойник Зеленского спародировал Президента Украины на росТВ

После этого россияне продолжили пение уже вместе с так называемым Зеленским, который на все важные вопросы отвечал словом "Нет".

Пародия на Зеленского в России: видео

Что интересно, среди присутствующих была украинская певица и экс-регионалка Таисия Повалий, которая теперь живет в РФ, и немало российских артистов, которые поддерживают агрессивную политику Путина в отношении Украины – Стас Пьеха, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян и Елена Воробей.

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Эта пародия вызвала большой гнев среди украинцев. Так, экс-нардеп Борислав Береза ​​отметил, что номер россиян был уничижительный и они позволили себе насмехаться над Украиной.

"Мягко говоря – обос*али в пренебрежительном виде. Видимо, кому-то надо еще раз позвонить Путину. У меня много претензий к президенту Украины, и я их выражаю публично. Потому что я гражданин Украины, и поэтому мне не безразлично, что происходит. Но когда непонятно кто, непонятно откуда, после Крыма и Донбасса, да еще и в подобной форме, позволяет себе смеяться над Украиной в лице Зеленского, то это вызывает у меня неприятие и оправданное возмущение", – написал Береза.

Он добавил, что россияне не могут насмехаться над Путиным, так что теперь ответ за украинским "95 Кварталом".