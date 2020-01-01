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      Два телеканала показали новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского: видео

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      Два канала показали поздравления Порошенко вместо Зеленского / Скриншот из видео

      В последние минуты 2019 года два украинских телеканала показывали поздравление Петра Порошенко, а не Владимира Зеленского. Это – телеканал "Прямой", который связывают с Порошенко, и "5 канал", который ему принадлежит.

      В своем поздравлении Порошенко отметил непреклонность "запаса прочности тех изменений, которые украинцы осуществили в течение предыдущих 5 лет".

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      Он добавил, что его команда чувствует поддержку миллионов неравнодушных людей, которые демонстрируют свою гражданскую позицию.

      Она вдохновляет и окрыляет. Мы вместе защищаем наши ценности: и перспективу членства Украины в ЕС и НАТО, и язык, и веру, и армию,
      – отметил Порошенко.

      Поздравления президента Зеленского оба телеканала показали уже после полуночи.

      Новогоднее поздравление Порошенко на "5 канале": смотрите видео

      Год назад в новогоднюю ночь Владимир Зеленский обратился к украинцам, заявив, что идет на выборы президента. Это обращение показал канал "1+1" олигарха Игоря Коломойского вместо приветствия тогдашнего президента Петра Порошенко.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Медиа СМИ Новогодние праздники Петр Порошенко Владимир Зеленский
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