Два телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського: відео
В останні хвилини 2019 року два українських телеканали показували привітання Петра Порошенка, а не Володимира Зеленського. Це – телеканал "Прямий", який пов’язують з Порошенком, та "5 канал", який йому належить.
У своєму вітанні Порошенко відзначив непохитність "запасу міцності тих змін, які українці здійснили протягом попередніх 5 років".
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Він додав, що його команда відчуває підтримку мільйонів небайдужих людей, які демонструють свою громадянську позицію.
Вона надихає й окриляє. Ми разом боронимо наші цінності: і перспективу членства України в ЄС і НАТО, і мову, і віру, і армію,
– зазначив Порошенко.
Привітання президента Зеленського обидва телеканали показали вже після півночі.
Новорічне привітання Порошенка на "5 каналі": дивіться відео
Рік тому у новорічну ніч Володимир Зеленський звернувся до українців, заявивши, що йде на вибори президента. Це звернення показав канал "1+1" олігарха Ігоря Коломойського замість привітання тодішнього президента Петра Порошенка.