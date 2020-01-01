Два телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського: відео

В останні хвилини 2019 року два українських телеканали показували привітання Петра Порошенка, а не Володимира Зеленського. Це – телеканал "Прямий", який пов’язують з Порошенком, та "5 канал", який йому належить.

У своєму вітанні Порошенко відзначив непохитність "запасу міцності тих змін, які українці здійснили протягом попередніх 5 років".

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Він додав, що його команда відчуває підтримку мільйонів небайдужих людей, які демонструють свою громадянську позицію.

Вона надихає й окриляє. Ми разом боронимо наші цінності: і перспективу членства України в ЄС і НАТО, і мову, і віру, і армію,

– зазначив Порошенко.

Привітання президента Зеленського обидва телеканали показали вже після півночі.

Новорічне привітання Порошенка на "5 каналі": дивіться відео

Рік тому у новорічну ніч Володимир Зеленський звернувся до українців, заявивши, що йде на вибори президента. Це звернення показав канал "1+1" олігарха Ігоря Коломойського замість привітання тодішнього президента Петра Порошенка.