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      Два телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського: відео

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      Два канали показали вітання Порошенка замість Зеленського / Скріншот з відео

      В останні хвилини 2019 року два українських телеканали показували привітання Петра Порошенка, а не Володимира Зеленського. Це – телеканал "Прямий", який пов’язують з Порошенком, та "5 канал", який йому належить.

      У своєму вітанні Порошенко відзначив непохитність "запасу міцності тих змін, які українці здійснили протягом попередніх 5 років".

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      Він додав, що його команда відчуває підтримку мільйонів небайдужих людей, які демонструють свою громадянську позицію.

      Вона надихає й окриляє. Ми разом боронимо наші цінності: і перспективу членства України в ЄС і НАТО, і мову, і віру, і армію,
      – зазначив Порошенко.

      Привітання президента Зеленського обидва телеканали показали вже після півночі. 

      Новорічне привітання Порошенка на "5 каналі": дивіться відео

      Рік тому у новорічну ніч Володимир Зеленський звернувся до українців, заявивши, що йде на вибори президента. Це звернення показав канал "1+1" олігарха Ігоря Коломойського замість привітання тодішнього президента Петра Порошенка.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Новорічні свята ЗМІ Медіа Президент України
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