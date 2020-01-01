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      Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2020 роком: відео

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      Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком / pinterest.com

      Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 2020 роком. Глава держави вирішив дещо змінити традиційний формат новорічного привітання Президента.

      Володимир Зеленський попросив кожного українця розпочати цей рік із запитання "Хто я?".

      Варто згадати: Влада Зеленського, обмін полоненими, Томос для ПЦУ: 2019 рік у фото

      Дивіться відеоролик привітання Володимира Зеленського з Новим роком:

      Глава держави зробив у своєму відео акцент на тому, що українці – різні. Їх відрізняють професії, мова, політичні і релігійні вподобання, соціальний статус. Водночас, Зеленський вказав на ті речі, які об'єднують усіх: любов до сім'ї, любов до країни.

      Президент закликав українців бути єдиною країною кожного дня і навчитись поважати одне одного заради майбутнього країни. За його словами, це має стати українською національною ідеєю.

      Актуально: Спікер парламенту Разумков привітав українців з новорічними святами: відео

      Відзначимо, що Зеленський у своєму зверненні заговорив кримськотатарською, угорською та російською мовами.

      Глава держави побажав українцям міцного здоров'я, достатку, миру і навіть легкого та приємного головокружіння вранці 1 січня.

      Наприкінці відеоролика відомі українці привітали з Новим роком з усіх куточків України.

      Як українці святкують Новий рік?

      • Більшість проведуть новорічну ніч вдома – 67%, такі результати опитування. Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів.
      • До останнього не знали, де зустрічати Новий 2020 рік 6,3% опитаних українців.
      • Дехто з українців вирішив провести новорічну ніч у самоті, перед телевізором. Таких людей – 3,4%. Трохи менше опитаних 31 грудня будуть у публічних закладах.
      • Ще 0,6% опитаних проведуть новорічну ніч у цікавій подорожі Україною і стільки ж – за кордоном. 0,5% опитаних розповіли, що будуть у новорічну ніч "у "колі" інтернету". Інші варіанти відповідей назвали 0,4% українців.

      Вам знадобиться: Де відсвяткувати Новий рік 2020 у Києві – список цікавих закладів столиці

      Що цікаво, новорічну ніч в українських потягах проведуть майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсуватиме 126 пасажирських поїздів.

      Як пити, щоб не було похмілля
      31 грудня 2019
      5346
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новорічні свята Новини політики Офіс Президента
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