Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2020 роком: відео

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 2020 роком. Глава держави вирішив дещо змінити традиційний формат новорічного привітання Президента.

Володимир Зеленський попросив кожного українця розпочати цей рік із запитання "Хто я?".

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Дивіться відеоролик привітання Володимира Зеленського з Новим роком:

Глава держави зробив у своєму відео акцент на тому, що українці – різні. Їх відрізняють професії, мова, політичні і релігійні вподобання, соціальний статус. Водночас, Зеленський вказав на ті речі, які об'єднують усіх: любов до сім'ї, любов до країни.

Президент закликав українців бути єдиною країною кожного дня і навчитись поважати одне одного заради майбутнього країни. За його словами, це має стати українською національною ідеєю.

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Відзначимо, що Зеленський у своєму зверненні заговорив кримськотатарською, угорською та російською мовами.

Глава держави побажав українцям міцного здоров'я, достатку, миру і навіть легкого та приємного головокружіння вранці 1 січня.

Наприкінці відеоролика відомі українці привітали з Новим роком з усіх куточків України.

Як українці святкують Новий рік?

Більшість проведуть новорічну ніч вдома – 67%, такі результати опитування . Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів.

такі результати опитування Ще святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів. До останнього не знали, де зустрічати Новий 2020 рік 6,3% опитаних українців.

Дехто з українців вирішив провести новорічну ніч у самоті, перед телевізором. Таких людей – 3,4% . Трохи менше опитаних 31 грудня будуть у публічних закладах.

Ще 0,6% опитаних проведуть новорічну ніч у цікавій подорожі Україною і стільки ж – за кордоном. 0,5% опитаних розповіли, що будуть у новорічну ніч "у "колі" інтернету". Інші варіанти відповідей назвали 0,4% українців.

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Що цікаво, новорічну ніч в українських потягах проведуть майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсуватиме 126 пасажирських поїздів.