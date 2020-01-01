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      Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2020 годом: видео

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      Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом / pinterest.com

      Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2020 годом. Глава государства решил несколько изменить традиционный формат новогоднего поздравления Президента.

      Владимир Зеленский попросил каждого украинца начать этот год с вопроса "Кто я?".

      Стоит вспомнить: Власть Зеленского, обмен пленными, Томос для ПЦУ: 2019 год в фото

      Смотрите видеоролик поздравления Владимира Зеленского с Новым годом:

      Глава государства сделал в своем видео акцент на том, что украинцы – разные. Их отличают профессии, язык, политические и религиозные предпочтения, социальный статус. Вместе с тем, Зеленский указал на те вещи, которые объединяют всех: любовь к семье, любовь к стране.

      Президент призвал украинцев быть единственной страной каждый день и научиться уважать друг друга ради будущего страны. По его словам, это должно стать украинской национальной идеей.

      Актуально: Спикер парламента Разумков поздравил украинцев с новогодними праздниками: видео

      Отметим, что Зеленский в своем обращении заговорил на крымскотатарском, венгерском и русском языках.

      Глава государства пожелал украинцам крепкого здоровья, достатка, мира и даже легкого и приятного головокружения утром 1 января.

      В конце видеоролика известные украинцы поздравили с Новым годом со всех уголков Украины.

      Как украинцы празднуют Новый год?

      • Большинство проведут новогоднюю ночь дома – 67%, таковы результаты опроса. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников.
      • До последнего не знали, где встречать Новый 2020 год 6,3% опрошенных украинцев.
      • Кто-то из украинцев решил провести новогоднюю ночь в одиночестве, перед телевизором. Таких людей – 3,4%. Чуть меньше опрошенных 31 декабря будут в публичных заведениях.
      • Еще 0,6% опрошенных проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же – за рубежом. 0,5% опрошенных рассказали, что будут в новогоднюю ночь "в "круге" интернета". Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

      Вам понадобится: Где отпраздновать Новый год 2020, в Киеве – список интересных заведений столицы

      Что интересно, в новогоднюю ночь в украинских поездах проведут почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток будет курсировать 126 пассажирских поездов.

      Почему Керченский мост опасен: эксперты назвали серьезные проблемы
      31 декабря 2019
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новогодние праздники Новости политики Офіс Президента
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