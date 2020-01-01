Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2020 годом: видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2020 годом. Глава государства решил несколько изменить традиционный формат новогоднего поздравления Президента.

Владимир Зеленский попросил каждого украинца начать этот год с вопроса "Кто я?".

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Смотрите видеоролик поздравления Владимира Зеленского с Новым годом:

Глава государства сделал в своем видео акцент на том, что украинцы – разные. Их отличают профессии, язык, политические и религиозные предпочтения, социальный статус. Вместе с тем, Зеленский указал на те вещи, которые объединяют всех: любовь к семье, любовь к стране.

Президент призвал украинцев быть единственной страной каждый день и научиться уважать друг друга ради будущего страны. По его словам, это должно стать украинской национальной идеей.

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Отметим, что Зеленский в своем обращении заговорил на крымскотатарском, венгерском и русском языках.

Глава государства пожелал украинцам крепкого здоровья, достатка, мира и даже легкого и приятного головокружения утром 1 января.

В конце видеоролика известные украинцы поздравили с Новым годом со всех уголков Украины.

Как украинцы празднуют Новый год?

Большинство проведут новогоднюю ночь дома – 67%, таковы результаты опроса. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников.

таковы результаты опроса. Еще будут праздновать в гостях, у друзей или родственников. До последнего не знали, где встречать Новый 2020 год 6,3% опрошенных украинцев.

Кто-то из украинцев решил провести новогоднюю ночь в одиночестве, перед телевизором. Таких людей – 3,4% . Чуть меньше опрошенных 31 декабря будут в публичных заведениях.

. Чуть меньше опрошенных 31 декабря будут в публичных заведениях. Еще 0,6% опрошенных проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же – за рубежом. 0,5% опрошенных рассказали, что будут в новогоднюю ночь "в "круге" интернета". Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

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Что интересно, в новогоднюю ночь в украинских поездах проведут почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток будет курсировать 126 пассажирских поездов.