Как украинцы будут праздновать Новый год: результаты опроса

Большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома – 67%. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников.

Соответствующий опрос провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.

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До сих пор не решили, где встречать Новый 2020 год 6,3% опрошенных украинцев. Некоторые украинцы решили провести новогоднюю ночь в одиночестве, перед телевизором. Таких людей – 3,4%. Чуть меньше опрошенных 31 декабря будут в публичных заведениях.

Еще 0,6% опрошенных проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же – за рубежом.

0,5% опрошенных рассказали, что будут в новогоднюю ночь "в "кругу" интернета". Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

Справка. Исследование провели во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток будет курсировать 126 пассажирских поездов. Подробнее – здесь.

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