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      Как украинцы будут праздновать Новый год: результаты опроса

      68 Читати новину українською
      Как украинцы будут праздновать Новый 2020 год / pinterest.com

      Большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома – 67%. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников.

      Соответствующий опрос провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.

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      До сих пор не решили, где встречать Новый 2020 год 6,3% опрошенных украинцев. Некоторые украинцы решили провести новогоднюю ночь в одиночестве, перед телевизором. Таких людей – 3,4%. Чуть меньше опрошенных 31 декабря будут в публичных заведениях.

      Еще 0,6% опрошенных проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же – за рубежом.

      0,5% опрошенных рассказали, что будут в новогоднюю ночь "в "кругу" интернета". Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

      Справка. Исследование провели во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

      Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток будет курсировать 126 пассажирских поездов. Подробнее – здесь.

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      Новый год 2020: как украсить комнату в доме к праздникам и не потратить лишнее
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      5497
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Социологическое исследование Новогодние праздники
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