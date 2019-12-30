Як українці святкуватимуть Новий рік: результати опитування

Більшість українців проведуть новорічну ніч вдома – 67%. Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів.

Відповідне опитування провели фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з соціологічною службою Центру Разумкова 13-18 грудня.

Це цікаво: Новорічний стіл: як приготувати смачне імбирне печиво

Досі не вирішили, де зустрічати Новий 2020 рік 6,3% опитаних українців. Дехто з українців вирішив провести новорічну ніч у самоті, перед телевізором. Таких людей – 3,4%. Трохи менше опитаних 31 грудня будуть у публічних закладах.

Ще 0,6% опитаних проведуть новорічну ніч у цікавій подорожі Україною і стільки ж – за кордоном.

0,5% опитаних розповіли, що будуть у новорічну ніч "у "колі" інтернету". Інші варіанти відповідей назвали 0,4% українців.

Довідка. Дослідження провели у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Новорічну ніч в українських потягах проведуть майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсуватиме 126 пасажирських поїздів. Детальніше – тут.

Зверніть увагу: Якою буде погода на Новий Рік в Україні та Києві: прогноз