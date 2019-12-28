12:57
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Скільки українців зустрінуть Новий рік у поїздах: статистика

      262 Читать новость на русском
      Приблизно 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік у потягах / slovoidilo

      Новорічну ніч в українських потягах проведуть майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсуватиме 126 пасажирських поїздів.

      Загалом Укрзалізниця запропонувала 66 тисяч 846 місць у поїздах далекого сполучення. Вони їздитимуть у новорічну ніч, повідомили на сайті Укрзалізниці.

      Читайте також: Якою буде погода на Новий Рік в Україні та Києві: прогноз

      З них 16 678 місць уже викупили пасажири, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах,
      – йдеться в повідомленні.

      Уже традиційно найпопулярнішим в цю пору року став західний напрямок.

      Для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж було минулого року. Крім того, частина поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку.

      Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість
      сьогодні
      4777
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Укрзалізниця Новорічні свята Подорожі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 232
      сьогодні , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 460
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      283
      сьогодні , 08:10 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Ярослав Голобородько 1158
      сьогодні , 07:25 Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР
      Вероніка Климська 4178
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук