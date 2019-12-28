Скільки українців зустрінуть Новий рік у поїздах: статистика

Новорічну ніч в українських потягах проведуть майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсуватиме 126 пасажирських поїздів.

Загалом Укрзалізниця запропонувала 66 тисяч 846 місць у поїздах далекого сполучення. Вони їздитимуть у новорічну ніч, повідомили на сайті Укрзалізниці.

Читайте також: Якою буде погода на Новий Рік в Україні та Києві: прогноз

З них 16 678 місць уже викупили пасажири, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах,

– йдеться в повідомленні.

Уже традиційно найпопулярнішим в цю пору року став західний напрямок.