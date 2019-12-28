Скільки українців зустрінуть Новий рік у поїздах: статистика
Новорічну ніч в українських потягах проведуть майже 17 тисяч пасажирів. Упродовж доби курсуватиме 126 пасажирських поїздів.
Загалом Укрзалізниця запропонувала 66 тисяч 846 місць у поїздах далекого сполучення. Вони їздитимуть у новорічну ніч, повідомили на сайті Укрзалізниці.
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З них 16 678 місць уже викупили пасажири, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах,
– йдеться в повідомленні.
Уже традиційно найпопулярнішим в цю пору року став західний напрямок.
Для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж було минулого року. Крім того, частина поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку.