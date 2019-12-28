Сколько украинцев встретят Новый год в поездах: статистика
Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток будет курсировать 126 пассажирских поездов.
В целом Укрзализныця предложила 66 тысяч 846 мест в поездах дальнего следования. Они будут ездить в новогоднюю ночь, сообщили на сайте Укрзализныци.
Читайте также: Какой будет погода на Новый Год в Украине и Киеве: прогноз
Из них 16 678 мест уже выкупили пассажиры, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам,
– говорится в сообщении.
Уже традиционно самым популярным в это время года стало западное направление.
Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, часть поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха.