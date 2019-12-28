Сколько украинцев встретят Новый год в поездах: статистика

Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток будет курсировать 126 пассажирских поездов.

В целом Укрзализныця предложила 66 тысяч 846 мест в поездах дальнего следования. Они будут ездить в новогоднюю ночь, сообщили на сайте Укрзализныци.

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Из них 16 678 мест уже выкупили пассажиры, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам,

– говорится в сообщении.

Уже традиционно самым популярным в это время года стало западное направление.