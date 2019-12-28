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      Сколько украинцев встретят Новый год в поездах: статистика

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      Примерно 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах / slovoidilo

      Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток будет курсировать 126 пассажирских поездов.

      В целом Укрзализныця предложила 66 тысяч 846 мест в поездах дальнего следования. Они будут ездить в новогоднюю ночь, сообщили на сайте Укрзализныци.

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      Из них 16 678 мест уже выкупили пассажиры, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам,
      – говорится в сообщении.

      Уже традиционно самым популярным в это время года стало западное направление.

      Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, часть поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Путешествия Новогодние праздники Укрзализниця
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