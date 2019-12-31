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      Спикер парламента Разумков поздравил украинцев с новогодними праздниками: видео

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      Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Новым годом / Скриншот с видео

      Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Разумков надеется, что в 2020 году украинцы почувствуют позитивные изменения в стране.

      Дмитрий Разумков опубликовал новогоднее видеообращение на своей странице в фейсбук.

      К теме: Каким будет новогоднее поздравление Зеленского: СМИ раскрыли детали

      Уважаемые украинцы, 2019 год был определяющим для нашего государства. Вместе с вами мы полностью перезагрузили систему власти, приведя новых, эффективных и, главное, ответственных политиков. Я хочу, чтобы в 2020 году в каждом регионе, в каждом городе, в каждой семье вы действительно почувствовали позитивные изменения от нашей работы,
      – сказал глава Верховной Рады.

      Дмитрий Разумков также пожелал украинцам здоровья, уюта и мира в домах.

      Смотрите видео поздравления Разумкова с новогодними праздниками:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Слуга народа Дмитрий Разумков Рождество Новости политики
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