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      Спікер парламенту Разумков привітав українців з новорічними святами: відео

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      Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком / скріншот з відео

      Спікер Верховної ради Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Разумков сподівається, що у 2020 році українці відчують позитивні зміни в країні.

      Дмитро Разумков опублікував новорічне відеозвернення на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Яким буде новорічне привітання Зеленського: ЗМІ розкрили деталі

      Шановні українці, 2019 рік був визначальним для нашої держави. Разом з вами ми повністю перезавантажили систему влади, привівши нових, ефективних і, головне, відповідальних політиків. Я хочу, щоб у 2020 році в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи,
      – сказав глава Верховної Ради.

      Дмитро Разумков також побажав українцям здоров'я, затишку і миру у домівках.

      Дивіться відео привітання Разумкова з новорічними святами:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини політики Різдво Дмитро Разумков Слуга народу
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