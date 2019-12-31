Спікер парламенту Разумков привітав українців з новорічними святами: відео
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Разумков сподівається, що у 2020 році українці відчують позитивні зміни в країні.
Дмитро Разумков опублікував новорічне відеозвернення на своїй фейсбук-сторінці.
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Шановні українці, 2019 рік був визначальним для нашої держави. Разом з вами ми повністю перезавантажили систему влади, привівши нових, ефективних і, головне, відповідальних політиків. Я хочу, щоб у 2020 році в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи,
– сказав глава Верховної Ради.
Дмитро Разумков також побажав українцям здоров'я, затишку і миру у домівках.
Дивіться відео привітання Разумкова з новорічними святами: