Спікер парламенту Разумков привітав українців з новорічними святами: відео

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Разумков сподівається, що у 2020 році українці відчують позитивні зміни в країні.

Дмитро Разумков опублікував новорічне відеозвернення на своїй фейсбук-сторінці.

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Шановні українці, 2019 рік був визначальним для нашої держави. Разом з вами ми повністю перезавантажили систему влади, привівши нових, ефективних і, головне, відповідальних політиків. Я хочу, щоб у 2020 році в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи,

– сказав глава Верховної Ради.

Дмитро Разумков також побажав українцям здоров'я, затишку і миру у домівках.

Дивіться відео привітання Разумкова з новорічними святами: