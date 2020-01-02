У Росії показали недолугу пародію на Зеленського з його двійником: відео

У Росії зробили новорічну пародію на Президента України Володимира Зеленського, але вона вийшла не надто смішною і вдалою. Показали номер у шоу "Новорічний парад зірок" 31 грудня, а роль Зеленського зіграв його двійник Умід Ісабаєв.

Відповідне відео опублікував на ютубі пропутінського телеканалу "Россия 1". Телеведучий Андрій Малахов запропонував "заглянути до веселих і гучних сусідів на вогник", маючи на увазі Україну.

Дивіться також: Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2020 роком: відео

На сцену під мелодію пісні "Ти ж мене підманула" вийшли коміки брати Пономаренки і Микола Бандурин. Вони були одягнені в українські вишиванки і шаровари.



Новорічна пародія росіян на Зеленського

Російські коміки навіть спробували заспівати українською, але вийшло це у них дуже ламано і незрозуміло.

"Президент був серіальний, а тепер він став реальний. Огорочаєт лиш одно, що живем не як в кіно. Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги", – проспівали "коміки".

Тоді на сцену вийшов уродженець Узбекистану Умід Ісабоєв, якого називають двійником Володимира Зеленського.



Двійник Зеленського спародіював Президента України на росТБ

Після цього росіяни продовжили спів вже разом з так званим Зеленським, який на усі важливі питання відповідав словом "Нема".

Пародія на Зеленського у Росії: відео

Що цікаво, серед присутніх була українська співачка та ексрегіоналка Таїсія Повалій, яка тепер живе у РФ, та чимало російських артистів, які підтримують агресивну політику Путіна щодо України – Стас П'єха, Олег Газманов, Дмитро Харатьян та Олена Воробей.

Цікаво: Два телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського: відео

Ця пародія викликала неабиякий гнів серед українців. Так, екснардеп Борислав Береза відзначив, що номер росіян був зневажливий і вони дозволили собі насміхатися з України.

"М'яко кажучи – обіс*али у зневажливому вигляді. Мабуть, декому треба ще раз зателефонувати Путіну. У мене чимало претензій до президента України, і я їх висловлюю публічно. Тому що я громадянин України, і тому що мені не байдуже, що відбувається. Але коли незрозуміло хто, незрозуміло звідки, після Криму і Донбасу, та ще й у подібній формі, дозволяє собі насміхатися з України в особі Зеленського, то це викликає у мене неприйняття і виправдане обурення", – написав Береза.

Він додав, що росіяни не можуть насміхатися з Путіна, то ж тепер відповідь за українським "95 Кварталом".