Пристайко не смог объяснить, зачем Зеленский летал в Оман

Во время часа вопросов к правительство нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов спросил у министра иностранных дел Вадима Пристайко о деталях поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман. Впрочем глава МИД так и не смог объяснить, как происходила организация этого визита, ссылаясь на то, что не взял с собой документов.

Любой зарубежный визит главы государства происходит исключительно по приглашению главы иностранного государства и готовится Министерством иностранных дел. Об этом заявил Артур Герасимов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

К слову: У Зеленского объяснили поездку с семьей в Оман

"Зарубежный визит обязательно имеет официальную программу. Поэтому вопрос очень простой: скажите, пожалуйста, было ли приглашение от Омана на визит? Покажите его. Покажите, пожалуйста, официальную программу визита, а также назовите тех должностных лиц, которые в МИД готовили этот визит", – попросил депутат.

В ответ Вадим Пристайко отметил, что в Министерстве иностранных дел есть уже все эти вопросы. Мол, их посылала именно фракция "Европейской солидарности".

У меня сейчас с собой нет этих документов, я готовился к разговору о сбитом украинском самолете. Однако мы вовремя ответим вам, в соответствии с требованиями законодательства относительно депутатського запроса,

– ответил Вадим Пристайко.

Поездка Зеленского в Оман: коротко

Сначала о поездке Президента Украины Владимира Зеленского в Оман не было известно ничего, пока украинские СМИ не опубликовали фото из одного из самых дорогих отелей страны, где проводил время президент.

Позже в Офисе Президента Украины объяснили: Владимир Зеленский полетел в Оман вместе с семьей "за свой счет, но по государственным делам".

В аравийской стране президент провел две встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршид.

Что известно об отеле в Омане, где жил Зеленский?Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский поехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.