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      Сколько стоила бюджету поездка Зеленского в Оман

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      Охрана Зеленского в Омане обошлась бюджету в 74 тысячи гривен / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей в январе поехал на отдых в Оман, где провел время в одном из самых дорогих отелей. Офис Президента отмечал, что Зеленский отдыхает за свой счет. Однако во время поездки президента сопровождала государственная охрана.

      Управление государственной охраны Украины в ответ на опубликованный в телеграмме запрос депутата Алексея Гончаренко сообщило, что всего было потрачено 74 тысячи 319 гривен.

      Кстати: Пристайко не смог объяснить, зачем Зеленский летал в Оман

      Из этой суммы 59 тысяч 499 гривен – на проезд, а еще 14 тысяч 820 гривен – на суточные.

      оман зеленський охорона гроші запит
      Ответ на запрос депутата/ Фото из телеграма Алексея Гончаренко

      гончаренко зеленський оман гроші охорона бюджет витрати

      Официальный ответ Управления государственной охраны Украины / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

      Отметим, что согласно закона военнослужащие должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны.

      Что известно о поездке Зеленского в Оман

      Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.


      Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, где предположительно отдыхал Владимир Зеленский

      Впоследствии в офисе Президента объяснили, что Зеленские действительно поехали в аравийскую страну, где отдыхают за собственные средства. Кроме того, у президента были запланированы "официальные встречи".

      В аравийской стране президент провел две встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршиди.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Отдых Алексей Гончаренко Бюджет Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики
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