Сколько стоила бюджету поездка Зеленского в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский со своей семьей в январе поехал на отдых в Оман, где провел время в одном из самых дорогих отелей. Офис Президента отмечал, что Зеленский отдыхает за свой счет. Однако во время поездки президента сопровождала государственная охрана.

Управление государственной охраны Украины в ответ на опубликованный в телеграмме запрос депутата Алексея Гончаренко сообщило, что всего было потрачено 74 тысячи 319 гривен.

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Из этой суммы 59 тысяч 499 гривен – на проезд, а еще 14 тысяч 820 гривен – на суточные.



Ответ на запрос депутата/ Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Официальный ответ Управления государственной охраны Украины / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Отметим, что согласно закона военнослужащие должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны.

Что известно о поездке Зеленского в Оман

Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.



Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, где предположительно отдыхал Владимир Зеленский

Впоследствии в офисе Президента объяснили, что Зеленские действительно поехали в аравийскую страну, где отдыхают за собственные средства. Кроме того, у президента были запланированы "официальные встречи".

В аравийской стране президент провел две встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршиди.