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      6 квартир и миллионные доходы: что указал в декларации глава МИД Пристайко

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      Пристайко опубликовал декларацию за 2019 год / Фото 24 канала

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко задекларировал свыше 2 миллионов гривен дохода за 2019 год. Кроме того, чиновник указал 6 квартир в Киеве и миллионные сбережения.

      Электронная декларация Пристайко размещена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

      Интересно: Это неуважение к государству, – Пристайко о зарплатах министров

      Чем владеет Пристайко

      Доход и денежные активы

      В течение 2019 года Вадим Пристайко получил более 2 миллионов гривен дохода.

      • зарплата в МИД Украины – 690 067 тысяч гривен;
      • компенсации в миссии Украины при НАТО – 1,38 миллиона гривен.

      В то же время его жена Инна Пристайко в прошлом году заработала 336 тысяч гривен от предоставления в аренду имущества.

      Также Пристайки держат в банке почти 205 тысяч гривен и почти 7,4 тысячи евро. Наличными семья министра хранит 35,6 тысячи евро и 170 тысяч гривен.

      Что интересно, счета главы МИД открыты в украинском "Ощадбанке" и финансовых учреждениях Бельгии и Канады.

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      Недвижимость

      Глава МИД Пристайко и его семья имеют в собственности 6 квартир в Киеве, одна из которых недостроена.

      • квартира площадью 33,5 метра квадратных – владельцем является Пристайко совместно с сыном Владимиром;
      • квартира площадью 76,2 метра квадратных находится в собственности министра совместно с его женой и сыном Андреем;
      • владелицей еще трех квартир площадью 77,9, 96,3 и 54 метра квадратных является жена Пристайко – Инна.
      • еще одна квартира площадью 86,9 метра квадратных сейчас строится, ее владелицей также является Инна Пристайко.

      Без авто и ценного имущества

      Вадим Пристайко указал в декларации, что ни он, ни члены его семьи не владеют и не пользуются никаким транспортом. Кроме того, у министра нет ценного движимого имущества, акций и корпоративных прав.

      Что декларировал Пристайко за 2018 год?В 2018 году Вадим Пристайко не был главой МИД, но работал в министерстве. Тогда он задекларировал 270 тысяч гривен зарплаты и 2,8 миллиона гривен общего дохода. Кроме того, в собственности Пристайко имел автомобиль BMW X1 2017 года выпуска.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Вадим Пристайко е-декларирование МИД Украины Новости недвижимости
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