6 квартир и миллионные доходы: что указал в декларации глава МИД Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко задекларировал свыше 2 миллионов гривен дохода за 2019 год. Кроме того, чиновник указал 6 квартир в Киеве и миллионные сбережения.
Электронная декларация Пристайко размещена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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Чем владеет Пристайко
Доход и денежные активы
В течение 2019 года Вадим Пристайко получил более 2 миллионов гривен дохода.
- зарплата в МИД Украины – 690 067 тысяч гривен;
- компенсации в миссии Украины при НАТО – 1,38 миллиона гривен.
В то же время его жена Инна Пристайко в прошлом году заработала 336 тысяч гривен от предоставления в аренду имущества.
Также Пристайки держат в банке почти 205 тысяч гривен и почти 7,4 тысячи евро. Наличными семья министра хранит 35,6 тысячи евро и 170 тысяч гривен.
Что интересно, счета главы МИД открыты в украинском "Ощадбанке" и финансовых учреждениях Бельгии и Канады.
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Недвижимость
Глава МИД Пристайко и его семья имеют в собственности 6 квартир в Киеве, одна из которых недостроена.
- квартира площадью 33,5 метра квадратных – владельцем является Пристайко совместно с сыном Владимиром;
- квартира площадью 76,2 метра квадратных находится в собственности министра совместно с его женой и сыном Андреем;
- владелицей еще трех квартир площадью 77,9, 96,3 и 54 метра квадратных является жена Пристайко – Инна.
- еще одна квартира площадью 86,9 метра квадратных сейчас строится, ее владелицей также является Инна Пристайко.
Без авто и ценного имущества
Вадим Пристайко указал в декларации, что ни он, ни члены его семьи не владеют и не пользуются никаким транспортом. Кроме того, у министра нет ценного движимого имущества, акций и корпоративных прав.
Что декларировал Пристайко за 2018 год?В 2018 году Вадим Пристайко не был главой МИД, но работал в министерстве. Тогда он задекларировал 270 тысяч гривен зарплаты и 2,8 миллиона гривен общего дохода. Кроме того, в собственности Пристайко имел автомобиль BMW X1 2017 года выпуска.