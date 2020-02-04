6 квартир і мільйонні доходи: що вказав у декларації глава МЗС Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко задекларував понад 2 мільйони гривень доходу за 2019 рік. Окрім того, чиновник вказав 6 квартир у Києві та мільйонні заощадження.

Електронна декларація Пристайка розміщена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Чим володіє Пристайко

Дохід і грошові активи

Протягом 2019 року Вадим Пристайко отримав понад 2 мільйони гривень доходу.

зарплата в МЗС України – 690 067 тисяч гривень;

компенсації в місії України при НАТО – 1,38 мільйона гривень.

Водночас його дружина Інна Пристайко у минулому році заробила 336 тисяч гривень від надання в оренду майна.

Також Пристайки тримають у банку майже 205 тисяч гривень і майже 7,4 тисячі євро. Готівкою родина міністра зберігає 35,6 тисячі євро та 170 тисяч гривень.

Що цікаво, рахунки глави МЗС відкриті в українському "Ощадбанку" і фінансових установах Бельгії та Канади.

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Нерухомість

Глава МЗС Пристайко та його сім'я мають у власності 6 квартир у Києві, одна з яких недобудована.

квартира площею 33,5 метра квадратних – власником є Пристайко спільно з сином Володимиром;

квартира площею 76,2 метра квадратних перебуває у власності міністра спільно з його дружиною і сином Андрієм;

власницею ще трьох квартир площею 77,9, 96,3 та 54 метрів квадратнихє дружина Пристайка – Інна.

ще одна квартира площею 86,9 метра квадратних наразі будується, її власницею також є Інна Пристайко.

Без авто і цінного майна

Вадим Пристайко вказав в декларації, що ні він, ні члени його сім'ї не володіють і не користуються ніяким транспортом. Окрім того, в міністра немає цінного рухомого майна, акцій та корпоративних прав.

Що декларував Пристайко за 2018 рік? У 2018 році Вадим Пристайко не був главою МЗС, але працював у міністерстві. Тоді він задекларував 270 тисяч гривень зарплати та 2,8 мільйона гривень загального доходу. Окрім того, у власносі Пристайко мав автомобіль BMW X1 2017 року випуску.