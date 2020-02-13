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      В Оман к Зеленскому прилетал глава Совбеза РФ Патрушев – доверенное лицо Путина, – СМИ

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      К Зеленскому в Оман прилетал Николай Патрушев / Схемы

      Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат (Оман), когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. В Украину глава государства вернулся тем же частным самолетом, которым прилетел в Оман Патрушев. Его называют вторым после Путина человеком в России.

      Высокопоставленный российский чиновник прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

      К теме: Сколько стоила бюджету поездка Зеленского в Оман

      Журналистам удалось получить подтверждение информации о "московском пассажире" из двух не связанных между собой источников, в частности, в базе данных о пересечении границы Российской Федерации. Кроме того, проведенный журналистами мониторинг российских новостей за 8 января показал, что в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.

      В то же время, в Офисе Президента по этому поводу заявили, что Владимир Зеленский "не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым".

      Кроме того, в ОП пригрозили журналистам судебным иском в случае "дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией". У Зеленского также проигнорировали вопрос журналистов о том, по каким причинам президент воспользовался именно тем же частным самолетом, которым прилетел в Оман секретарь Совбеза РФ Патрушев.

      В Совете безопасности России уже заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, но пока официального ответа нет.

      Что известно о Николае ПатрушевеНиколай Патрушев входит в ближайшее окружение Владимира Путина и является одним из наиболее доверенных лиц Президента РФ. Патрушева относят к категории так называемых силовиков, поскольку большую часть жизни он проработал в КГБ, а впоследствии в ФСБ.

      С 1999 по 2008 год он возглавлял ФСБ России. С 2008 года Патрушев занимает пост Секретаря Совета безопасности РФ.

      В 2014 году, возглавляя Совет Безопасности РФ, Патрушев участвовал в организации аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе. В январе 2016 года, говоря об аннексии Крыма, Патрушев заявил: "Мировое сообщество должно нам сказать спасибо за Крым".

      Смотрите полное видео расследования журналистов "Схем":

      Поездка Зеленского в Оман: основное

      • Президент Владимир Зеленский, который встречал Новый год в Карпатах, на Рождество неожиданно улетел в Оман.
      • После того, как об этом узнали СМИ, Офис Президента заявил, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой для "встреч на высшем уровне" – с министром, ответственным за иностранные дела, Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсалама аль-Муршидом.
      • Судя по официальным фотографиям, переговоры происходили в одном из местных отелей и длились один день, хотя Зеленский находился в стране с 5 по 8 января.
      • Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент прерывает свой визит в Оман из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране. Несмотря на это, в Киев президент вернулся лишь ночью 9 января, почти через сутки после аварии.
      • Глава МИД Вадим Пристайко сказал, что в свое время министерство и Офис Президента объяснят рождественскую поездку Владимира Зеленского в Оман.

      Что известно об отеле в Омане, где жил Зеленский?Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский уехал с семьей в Оман, где отдыхает в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.

      Управление государственной охраны Украины в ответ на запрос депутата Алексея Гончаренко сообщило, что всего было потрачено 74 тысячи 319 гривен. Из этой суммы 59 тысяч 499 гривен – на проезд, а еще 14 тысяч 820 гривен – на суточные.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Отдых Офіс Президента Владимир Зеленский Зарубежные визиты Зеленского
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