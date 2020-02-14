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      Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили, – речниця президента

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      Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися, заявила Мендель / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський ніколи не зустрічався з головою Радбезу Росії Миколою Патрушевим, запевнила речниця глави держави Юлія Мендель. Вона також розкритикувала журналістів програми "Схеми" за розслідування, в якому й мовилося про зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані.

      Що відомо про розслідування програми "Схеми"

      Читайте також: Це все – неправда: Єрмак спростував зустріч Зеленського з Патрушевим

      Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з’ясували, що під час візиту Зеленського в Оман туди прилітав Патрушев, якого називають другою після Володимира Путіна людиною в Росії. За інформацією журналістів, російський посадовець прилетів тим же чартерним літаком, який через добу доправив Зеленського зі столиці Оману Маската до Києва.

      Що каже Мендель

      "Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає до Москви, хтось з чиновників РФ літає до Оману, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще й десь працював. Складно і зіставити ці несумісні факти, прийшовши до висновку, що президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником", – написала речниця Зеленського на своїй фейсбук-сторінці.

      Єдине, що було не складно у сюжеті програми "Схеми" – це заперечити факт зустрічі президента та представника РФ Патрушева, адже вони справді ніколи не зустрічалися і не говорили,
      – запевнила Мендель.

      До теми: Скільки коштувала бюджету поїздка Зеленського в Оман

      "Для себе відзначу, що "тема зубів" в українській журналістиці надто часто підводить авторів", – додала прессекретарка президента.

      Що відомо про візит Зеленського до Оману

      • Зеленський разом з сім’єю полетів до Оману на Різдво з неофіційним візитом та за власні гроші. Там президент відпочивав у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера за добу – до 4 тисяч євро.
      • В Омані Зеленський також провів 2 зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.
      • Вранці 8 січня Мендель повідомила, що президент перервав свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. До Києва Зеленський повернувся 9 січня.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Зеленський ЗМІ Розслідування Україна – Росія Юлія Мендель Новини України Новини політики
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