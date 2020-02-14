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      До Зеленського в Оман прилітала людина Путіна Патрушев: реакція Єрмака

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      Андрій Єрмак / "Слово і діло"

      Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розкритикував розслідування програми "Схеми" щодо візиту Президента України Володимира Зеленського до Оману. За його словами, цей матеріал не можна назвати журналістикою, оскільки він базується виключно на маніпулятивних припущеннях і не є підкріпленим фактами.

      Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з’ясували, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського в Оман туди прилітав Голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Його називають другою після Путіна людиною у Росії.

      За інформацією журналістів, російський посадовець прилетів тим же чартерним літаком, який через добу доправив Зеленського зі столиці Оману Маската до Києва.

      Детальніше! В Оман до Зеленського прилітав глава Радбезу РФ Патрушев – довірена особа Путіна, – ЗМІ

      На вищезазначений матеріал уже у фейсбуці відреагував новоспечений очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він, зокрема, звинуватив журналістів у необ’єктивності, а саме розслідування – у відсутності фактів.

      Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось окрім фрази "за свідченням наших джерел"? Ми прагнемо діалогу, і є готовими коментувати факти. Основна проблема сюжету "Схем" полягає в тому, що коментувати там нічого. Це все – неправда від початку та до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення,
      – наголосив Єрмак.

      На його переконання, завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" та абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику. А це є прийнятним та не є журналістикою чи професійною роботою зокрема.

      Також Єрмак зауважив, що чинна влада є готовою відповідати на будь-які питання та є готовою до спілкування з журналістами. Але їй хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях.

      "Я щиро вважаю, що медіа повинні критикувати владу. Для того щоб вона завжди перебувала в притомному стані, не забувала що вона – тимчасова. Що ми тут – для того, аби зробити життя наших громадян кращим. Щоб ми завжди відповідали за свої дії, і готовими були звітувати перед суспільством. І, знаєте, ми абсолютно точно є готовими це робити. Але тоді, коли чуємо конструктивну критику, підкріплену фактами", – додав голова ОПУ.

      Зауважимо, що раніше Андрій Єрмак займався міжнародним напрямком у команді Зеленського як його заступник. Також чинний керівник Офісу Президента супроводжував Зеленського під час його візиту до Оману. Зокрема, Єрмака можна помітити на одній із фотографій, зроблених під час зустрічей українського президента з представниками оманської влади.  

      Єрмак, Зеленський, Оман, візит, Схеми
      Єрмак супроводжував Зеленського під час візиту того до Оману 

      "Схеми: корупція в деталях" – програма журналістських розслідувань, що викриває високопосадову корупцію. Є спільним проєктом "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший".

      До теми! Скільки коштувала бюджету поїздка Зеленського в Оман

      Що відомо про візит Зеленського до Оману: коротко

      • Президент Володимир Зеленський, який зустрічав Новий рік у Карпатах, на Різдво несподівано полетів до Оману.
      • За інформацією ЗМІ, він тут відпочивав у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.
      • Спершу в Офісі Президента нічого не повідомляли про візит українського президента до Оману та навіть його не анонсували.
      • Після розголосу в ОПУ заявили, що очільник держави відбув до Оману разом із сім'єю "власним коштом, але у державних справах".
      • В аравійській країні президент провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.
      • Судячи з офіційних фотографій, переговори відбувались в одному із місцевих готелів і пройшли в один день, хоча Зеленський перебував у Омані з 5 по 8 січня.
      • Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. Попри це, до Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії.
      • Згодом голова МЗС Вадим Пристайко зауважив, що у свій час міністерство і Офіс Президента пояснять різдвяну поїздку Володимира Зеленського до Оману.
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      13 лютого
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Андрій Єрмак Закордонні візити Зеленського Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента ЗМІ Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики
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