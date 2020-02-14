К Зеленскому в Оман прилетал человек Путина Патрушев: реакция Ермака

Председатель Офиса Президента Андрей Ермак раскритиковал расследование программы "Схемы" о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Оман. По его словам, этот материал нельзя назвать журналистикой, поскольку он базируется исключительно на манипулятивных предположениях и не является подкрепленным фактами.

Журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Оман туда прилетал Глава Совбеза России Николай Патрушев. Его называют вторым после Путина человеком в России.

По информации журналистов, российский чиновник прилетел тем же чартерным самолетом, который через сутки доставил Зеленского из столицы Омана Маската в Киев.

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На вышеупомянутый материал уже в фейсбуке отреагировал новоиспеченный глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он, в частности, обвинил журналистов в необъективности, а само расследование – в отсутствии фактов.

Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то, кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета "Схем" заключается в том, что комментировать там нечего. Это все – ложь: от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения,

– отметил Ермак.

По его убеждению, завтра любой может выпустить такой сюжет о ком-либо, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и абсолютно манипулятивные фразы под драматическую музыку. А это является неприемлемо и не является журналистикой или профессиональной работой в частности.

Также Ермак отметил, что действующая власть готова отвечать на любые вопросы и готова к общению с журналистами. Но ей хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях.

"Я искренне считаю, что СМИ должны критиковать власть. Для того чтобы она всегда находилась в трезвому состоянии, не забывала что она – временная. Что мы здесь – для того, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше. Чтобы мы всегда отвечали за свои действия, и готовыми были отчитываться перед обществом. и, знаете, мы абсолютно точно готовы это делать. Но тогда, когда слышим конструктивную критику, подкрепленную фактами ", – добавил глава ОПУ.

Заметим, что ранее Андрей Ермак занимался международным направлением в команде Зеленского как его заместитель. Также действующий руководитель Офиса Президента сопровождал Зеленского во время его визита в Оман. В частности, Ермака можно заметить на одной из фотографий, сделанных во время встреч украинского президента с представителями оманской власти.



Ермак сопровождал Зеленского во время визита того в Оман

"Схемы: коррупция в деталях" – программа журналистских расследований, которая разоблачает высокопоставленную коррупцию. Является общим проектом "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

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