Зеленский и Патрушев никогда не встречались и не говорили, – пресс-секретарь президента

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не встречался с главой Совбеза России Николаем Патрушевым, заверила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Она также раскритиковала журналистов программы "Схемы" за расследование, в котором говорилось о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане.

Что известно о расследовании программы "Схемы"

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Журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что во время визита Зеленского в Оман туда прилетал Патрушев, которого называют вторым после Владимира Путина, человеком в России. По информации журналистов, российский чиновник прилетел тем же чартерным самолетом, который через сутки доставил Зеленского из столицы Омана Маската в Киев.

Что говорит Мендель

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником", – написала пресс-секретарь Зеленского на своей странице в фейсбук.

Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили,

– заверила Мендель.

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"Для себя отмечу, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов", – добавила пресс-секретарь президента.

Что известно о визите Зеленского в Оман